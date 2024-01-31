Какие технологии будет выбирать бизнес для развития в ближайшие годы – оценки экспертов

В 2024 году бизнес будет внедрять в своих процессах ИИ и машинное обучение, дополненную реальность, Big Data, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Также будут востребованы разработки в направлении безопасности. Более о том, как бизнес использует инновации для усиления конкуренции, Delo.ua рассказывает в статье "Какие технологии выбирают компании в мире с целью развития".

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Андрей Забловский выделил топ-3 технологических тренда для бизнеса в 2024 году:

Искусственный интеллект начнет еще больше влиять на качество обслуживания клиентов. В 2024 году ИИ совершит очередную революцию в client service. Речь идет о персонализированном взаимодействии, рекомендациях продуктов и эффективном решении проблем.



В 2024 г. произойдет дальнейшая трансформация экономики путем более активного использования технологий виртуальной и дополненной реальности вместе с масштабированием применения генеративного ИИ. Станут актуальными виртуальные демонстрации продуктов, обучающие программы на основе дополненной реальности, а предприятия повысят производительность и увеличат привлечение потребителей.

Гиперперсонализация в маркетинге. Используя обширные данные (Big Data) и ИИ, предприятия будут предоставлять индивидуально подобранный маркетинговый контент и рекомендации клиентам. В результате будут расти так называемый "коэффициент конверсии и удовлетворенность клиентов".

В свою очередь, и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук дополняет, что сейчас быстро развивается направление кибербезопасности.

Это логично, поскольку в условиях войны защита данных, сетей и устройств является важной задачей для бизнеса.

"Украина является одним из лидеров в CyberTech и CyberSecurity. В качестве примера армия врага не имела никакой успешной атаки на украинские ресурсы. Благодаря технологиям с CyberTech, удается успешно защищать персональные и другие важные данные бизнеса, государственных органов и частных пользователей", - говорит Мария. Шевчук.

Почему бизнес не должен копировать конкурентов для внедрения технологий

В ходе исследования KPMG global tech report 2023 было обнаружено, что бизнес часто выбирает технологии по принципу "копируем конкурентов". То есть, в ряде сфер компании придают приоритет определенным инновациям, поскольку считают, что конкуренты уже совершили прорыв в этом направлении:

45% заявляют, что отдают приоритет ИИ и машинному обучению, поскольку считают, что лидеры рынка уже внедрили эти технологии.

52% говорят то же об инструментах виртуальной и дополненной реальности, включая Metaverse.

Можно понять страх упустить возможности, говорят в KPMG, но лучше сосредоточиться на работе с бизнес-партнерами для достижения коммерческих и стратегических результатов. Управляющие компании должны тщательно оценивать, насколько потенциальные инвестиции подходят для их организации.

Для наращивания темпов трансформации бизнес должен действовать целенаправленно в своих стратегиях, чтобы предотвратить ситуацию, когда проекты просто бесцельно дрейфуют. Это важно, ведь организации не должны тратить драгоценные средства и ресурсы в эпоху, когда бюджеты продолжают сокращаться.

Больше о технологических трендах мирового бизнеса в 2024 году, можно прочитать в статье Delo.ua " Какие технологии выбирают компании в мире с целью развития".