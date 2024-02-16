Минцифры предоставило компаниям рекомендации по соблюдению прав человека в сфере ИИ

Министерство цифровой трансформации разработало рекомендации для компаний и государственных учреждений относительно того, как соблюдать права человека в сфере искусственного интеллекта

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что возможности искусственного интеллекта позволяют компаниям и госучреждениям оптимизировать работу, делать продукты и услуги более интересными и удобными для пользователей.

Однако, как отметили в ведомстве, пользуясь ИИ, важно помнить о безопасности человека и его данных.

Именно для этого Минцифры в сотрудничестве с Офисом омбудсмана и проектом EU4DigitalUA разработало рекомендации по соблюдению прав человека и обработке персональных данных в сфере ИИ. Они содержат практические советы для компаний и государственных учреждений и описывают:

как искусственный интеллект влияет на права человека

подходы к регулированию этого влияния в ЕС и США

каким образом компании могут нравственно работать с данными, разрабатывая системы на базе ИИ

как управлять искусственным интеллектом в соответствии с законодательством.

С рекомендациями можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что Украина подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

Например, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чатботам в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

Источник фото: ua.depositphotos.com