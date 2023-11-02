Украина подписала международную декларацию о безопасности использования ИИ: что изменится

Украина подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что подписание декларации состоялось в Британии на саммите по безопасности искусственного интеллекта AI Safety Summit.

На нем присутствовали представители 29 стран, включая США, Австралию, ЕС, Китай, Саудовскую Аравию и Южную Корею. Они также подписали декларацию по безопасности использования ИИ.

Как подчеркнули в ведомстве, Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта, чтобы внедрять ИИ безопасно и наравне с другими государствами.

Что изменится

В Минцифре рассказали, что одной из целей декларации является договоренность стран по разработке и имплементации риск-ориентированных политик регулирования ИИ. Они помогут предотвратить негативные последствия.

"Искусственный интеллект будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан. В декларации есть информация обо всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования", - подчеркнули в Минцифре.

Напомним, недавно Украина также опубликовала дорожную карту по регулированию искусственного интеллекта. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Какие преимущества подхода, предусмотренного дорожной картой:

украинские компании будут сотрудничать с международными партнерами благодаря правовому режиму, идентичному с ЕС;

каждый человек в Украине сможет защитить свои права в цифровом пространстве;

привлечение международных инвестиций в АИ-направление;

будет существовать безопасная среда, в которой защищают права человека.

Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.

Напомним, в Украине с июля уже доступно чатбот от Google на основе искусственного интеллекта. Украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота Bard на украинском языке.

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

Например, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-ботам в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

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