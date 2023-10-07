Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні? Презентовано дорожню карту

Мінцифри розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

"Штучний інтелект — невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ", - наголосив Федоров.

За його словами, ідеться про кроки, які дадуть змогу українським компаніям у сфері ШІ конкурувати з європейськими, залучати інвестиції й напрацювання.

Крім того, документ покликаний зробити цифрове середовище безпечним для людини.

Він базується на bottom-up підході, який передбачає рух від меншого до більшого. Реалізація підходу містить два етапи.

"Під час першого — надаємо бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини — до підписання добровільних кодексів поведінки. Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому", - пояснив міністр.

Він додав, що другий етап — ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції.

Які переваги підходу, передбаченого дорожньою картою:

українські компанії співпрацюватимуть з міжнародними партнерами завдяки правовому режиму, ідентичному з ЄС;

кожна людина в Україні зможе захистити свої права в цифровому просторі;

залучення міжнародних інвестицій в АІ-напрям;

існуватиме безпечне середовище, де захищають права людини.

Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні з липня вже доступний чатбот від Google на основі штучного інтелекту. Українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота Bard українською мовою.

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

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