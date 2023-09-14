Українські розробники створили платформу на базі ШІ, яка виявляє фейки

Українські розробники створили платформу Mantis Analytics, яка за допомогою штучного інтелекту може моніторити, аналізувати події та виявляти маніпуляції в інформаційному просторі.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Mantis у режимі реального часу обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних зі ЗМІ, соцмереж, інформаційних платформ. Потім компонує все на інтерактивній карті.

"Дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації й ворожій пропаганді. Адже кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією", - зазначив Федоров.

Він додав, що Mantis — лише одна з унікальних розробок, яку створили українці та протестували.

Федоров закликав тих, хто працю над проєктами в оборонній сфері, подавати їх через платформу Brave1.

Зауважимо, Brave1- це міжгалузевий проєкт, спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального Штабу ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, Мінцифри, Міністерства стратегічних галузей та Міністерства економіки.

Наразі на платформі Brave Inventors представлено більше 30 розробок: розвідувально-ударні комплекси, системи очистки води та збереження енергоресурсів, системи захисту, коптери, дрони, роботизовані механічні протези та інші розробки, які чекають на фінансову підтримку.

Стати спонсором, партнером, інвестором чи задонатити можна за допомогою сайту Brave Inventors. Поставити питання та дізнатись більше інформації щодо підтримки винаходів — [email protected].

Джерело фото: ua.depositphotos.com