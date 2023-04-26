В україні запустили масштабну платформу для розвитку військових інновацій

Brave1- це міжгалузевий проєкт, спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального Штабу ЗСУ, Ради національної безпеки і оборони, Мінцифри, Міністерства стратегічних галузей та Міністерства економіки.

Мета цього проекту – стимулювання та підтримка розвитку компаній, які працюють у напрямку оборонних технологій, розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ця платформа об'єднає державні та приватні ініціативи з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки, що допоможе Україні здобути технологічну перевагу над ворогом.

Роботу над створенням проекту розпочали ще до повномасштабного вторгнення, але суттєво наростили розробку протягом останніх 6-7 місяців.

Brave1 матиме чотири основні функції: створення єдиної координаційної платформи в сфері військових технологій; надання підтримки підприємцям, що працюють в сфері оборонних технологій (defense tech); швидка доставка технологічних рішень замовникам; ефективна взаємодія з усіма командами та стейкхолдерами, що працюють в Україні та за кордоном.

"Загалом все можна звести до однієї основної функції – створення для компаній, стартапів, наукових установ та інші організації найоптимальніших умов для ефективної розробки нових продуктів та рішень в галузі оборони. Ми хочемо, аби розробники знали, куди можна звернутися, щоб протестувати продукт, як удосконалити технологію, масштабувати виробництво, знайти інвестиції або отримати необхідні консультації", - сказав Федоров.

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