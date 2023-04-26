В Украине запустили масштабную платформу для развития военных инноваций (ВИДЕО)

Brave1 – это межотраслевой проект, совместная инициатива Министерства обороны, Генерального Штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны, Минцифры, Министерства стратегических отраслей и Министерства экономики.

Цель этого проекта – стимулирование и поддержка развития компаний, работающих в направлении оборонных технологий, рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, эта платформа объединит государственные и частные инициативы по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности, что поможет Украине добиться технологического превосходства над врагом.

Работу над созданием проекта начали еще до полномасштабного вторжения, но существенно нарастили разработку за последние 6-7 месяцев.

Brave1 будет четыре основных функций: создание единой координационной платформы в сфере военных технологий; оказание поддержки предпринимателям, работающим в сфере оборонных технологий (defense tech); быстрая доставка технологических решений заказчикам; эффективное взаимодействие со всеми командами и стейкхолдерами, работающими в Украине и за границей.

"В общем, все можно свести к одной основной функции - создание для компаний, стартапов, научных учреждений и другие организации самых оптимальных условий для эффективной разработки новых продуктов и решений в области обороны. Мы хотим, чтобы разработчики знали, куда можно обратиться, чтобы протестировать продукт, как усовершенствовать технологию, масштабировать производство, найти инвестиции или получить необходимые консультации", - сказал Федоров.

Напомним, теперь получить выдержку о несудимости украинцы могут онлайн в приложении "Дия". Новая услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.