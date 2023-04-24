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Справка о несудимости теперь доступна в "Дії": как получить
Получить справку о несудимости теперь украинцы могут онлайн в приложении "Дія". Новая услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Справку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь можете сделать это в "Дії" за несколько кликов", - отметил Федоров.
По его словам, справка о несудимости требуется во многих ситуациях — от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах", - подчеркнул министр.
Он добавил, что для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии.
Чтобы получить справку о несудимости в "Дії", нужно:
- в приложении перейти в раздел Услуги;
- выбрать Справки — Справка об отсутствии судимости;
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
Напомним, в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.