Справка о несудимости теперь доступна в "Дії": как получить

Получить справку о несудимости теперь украинцы могут онлайн в приложении "Дія". Новая услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Справку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь можете сделать это в "Дії" за несколько кликов", - отметил Федоров.

По его словам, справка о несудимости требуется во многих ситуациях — от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате.

"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии.

Чтобы получить справку о несудимости в "Дії", нужно:

в приложении перейти в раздел Услуги;

выбрать Справки — Справка об отсутствии судимости;

выбрать тип и цель запроса;

заполнить данные о себе;

отправить запрос.

Напомним, в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.