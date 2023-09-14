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- IT и Телеком
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Украинские разработчики создали платформу на базе ИИ, которая выявляет фейки
Украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics, которая с помощью искусственного интеллекта может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Mantis в режиме реального времени обрабатывает тысячи сообщений и гигабайт данных со СМИ, соцсетей, информационных платформ. Затем компонует все на интерактивной карте.
"Данные помогают более эффективно противодействовать дезинформации и вражеской пропаганде. Ведь каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией", - отметил Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что Mantis — лишь одна из уникальных разработок, созданных украинцами и протестировавшими.
Федоров призвал тех, кто трудится над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1 .
Заметим, Brave1 – это межотраслевой проект, совместная инициатива Министерства обороны, Генерального Штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны, Минцифры, Министерства стратегических отраслей и Министерства экономики.
В настоящее время на платформе Brave Inventors представлено более 30 разработок: разведывательно-ударные комплексы, системы очистки воды и хранения энергоресурсов, системы защиты, коптеры, дроны, роботизированные механические протезы и другие разработки, ожидающие финансовой поддержки.
Станьте спонсором, партнером, инвестором или задонатиты можно с помощью сайта Brave Inventors. Задать вопрос и узнать больше о поддержке изобретений — [email protected].
Источник фото: ua.depositphotos.com