Украинские разработчики создали платформу на базе ИИ, которая выявляет фейки

Украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics, которая с помощью искусственного интеллекта может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Mantis в режиме реального времени обрабатывает тысячи сообщений и гигабайт данных со СМИ, соцсетей, информационных платформ. Затем компонует все на интерактивной карте.

"Данные помогают более эффективно противодействовать дезинформации и вражеской пропаганде. Ведь каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией", - отметил Федоров.

Он добавил, что Mantis — лишь одна из уникальных разработок, созданных украинцами и протестировавшими.

Федоров призвал тех, кто трудится над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1 .

Заметим, Brave1 – это межотраслевой проект, совместная инициатива Министерства обороны, Генерального Штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны, Минцифры, Министерства стратегических отраслей и Министерства экономики.

В настоящее время на платформе Brave Inventors представлено более 30 разработок: разведывательно-ударные комплексы, системы очистки воды и хранения энергоресурсов, системы защиты, коптеры, дроны, роботизированные механические протезы и другие разработки, ожидающие финансовой поддержки.

Станьте спонсором, партнером, инвестором или задонатиты можно с помощью сайта Brave Inventors. Задать вопрос и узнать больше о поддержке изобретений — [email protected].

Источник фото: ua.depositphotos.com