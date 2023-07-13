В Україні тепер доступний штучний інтелект від Google — Bard: що він може

В Україні тепер доступний чатбот від Google на основі штучного інтелекту. Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота Bard українською мовою.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Цей чатбот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету.

"Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам", - наголосили у міністерстві.

Що може Bard:

слухати відповіді, а не лише читати їх. Це корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або, наприклад, вірш;

зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard;

експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);

ділитися вашими розмовами з друзями.

Поговорити з Bard можна за посиланням тут.

"Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначимо, наразі такі компанії, як Microsoft чи YouTube, конкурують одна з одною за швидкістю та якістю нових інструментів з ШІ. Google планує зробити пошук більш персоналізованим і людяним за допомогою чат-бота на основі штучного інтелекту і відеокліпів.

ТакожGoogle запустила MusicLM- новий експериментальний інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний перетворювати текстовий опис у музику.