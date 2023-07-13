В Украине теперь доступен искусственный интеллект от Google — Bard: что он может

В Украине теперь доступен чат-бот от Google на основе искусственного интеллекта. С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота Bard на украинском языке.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Этот чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из Интернета.

"Это значит, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную - Bard сделает все сам", - подчеркнули в министерстве.

Что может Bard:

слушать ответы, а не только читать их. Это полезно, если вы хотите услышать правильное произношение слова или, например, стихотворение;

сохранять историю разговоров. Есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard;

экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab);

делиться вашими разговорами с друзьями.

Поговорить с Bard можно по ссылке здесь.

"Искусственный интеллект - это тренд, который необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы. Можно игнорировать искусственный интеллект или бояться его. Но лучше в нем. разобраться, чтобы стать более профессиональным и успешным", - добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отметим, сейчас такие компании, как Microsoft или YouTube, конкурируют друг с другом по скорости и качеству новых инструментов с ИИ. Google планирует сделать поиск более персонализированным и "человечным" посредством чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов.

Также Google запустила MusicLM - новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, способный превращать текстовое описание в музыку.