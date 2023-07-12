Илон Маск запустил компанию по исследованию ИИ

Главный исполнительный директор Tesla миллиардер Илон Маск официально заявил, что запустил свой новый проект – компанию, которая будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.

Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Компанию назвали xAI, ее цель - "понять подлинную сущность Вселенной". Полную информацию о xAI не раскрывают. Больше деталей обещают предоставить 14 июля во время эфира в Twitter.

"Объявляем о создании xAI для понимания реальности", - написал Маск в T witter.

В Twitter зарегистрировали ее аккаунт, а также создали официальный веб-сайт. В социальной сети от xAI опубликовали следующее сообщение: "Какие есть наиболее фундаментальные вопросы без ответа?".

В ответ Маск написал: "Я часто задаюсь вопросом, с чего начинается сознание, когда мы продвигаемся от одной клетки до примерно 35 триллионов клеток. Если Стандартная модель правильная, то кварки и лептоны становятся "сознательными" не позднее 13,8 миллиарда лет от начала, если предположить, что разумных инопланетян не существует. Кстати, где инопланетяне!?

Команду xAI возглавляет Илон Маск. Известно, что ее члены ранее работали в DeepMind, OpenAl, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Университете Торонто. Некоторые представили инновационные методы и анализы, такие как Transformer-XL. На сайте также указано, что в команду присоединили специалистов, работавших с разработкой некоторых из самых больших прорывов, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4.

Впервые о том, что Маск создает новую компанию по изучению ИИ, стало известно еще в апреле. По его задумке, компания должна создать ИИ, который будет искать правду и пытаясь понять природу Вселенной. Кроме того, бизнесмен выступил за регулирование искусственного интеллекта и выразил обеспокоенность тем, что ChatGPT "обучают быть политкорректным".

Тогда же стало известно, что для этого он основал компанию X. AI. Фирму зарегистрировали в марте в американском штате Невада.