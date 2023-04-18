Маск подтвердил планы создать аналог ChatGPT: бизнесмен считает чат-бот предвзятым

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что планирует создать альтернативу популярному чат-боту ChatGPT. Он считает, что разработка компании OpenAI имеет либеральный уклон. Об этом пишет AP.

По его словам, предстоящая технология, которую он назвал TruthGPT, будет "искусственным интеллектом, который максимально ищет правду и постарается понять природу Вселенной". Идея состоит в том, что ИИ, желающий понять человечество, с меньшей вероятностью уничтожит его.

Кроме того, бизнесмен выступил за регулирование искусственного интеллекта и выразил обеспокоенность тем, что ChatGPT "обучают быть политкорректным".

Как отмечает AP, Маск был одним из первых инвесторов в OpenAI – стартап, который стоит за ChatGPT. Он был сопредседателем правления OpenAI после ее основания в 2015 году как некоммерческой исследовательской лаборатории искусственного интеллекта. Однако Маск продержался там всего несколько лет, уйдя в начале 2018 года. Стартап связал это с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения.

"Поскольку Tesla продолжает сосредотачиваться на искусственном интеллекте, это устранит потенциальный будущий конфликт для Илона", – говорилось в сообщении OpenAI.

Сам бизнесмен рассказывал, что такой шаг был связан с его потребностью сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторыми разногласиями в мыслях с лидерами OpenAI. Кроме того, он отмечал, что Tesla соревновалась за тех же людей, что и OpenAI.

Напомним, о желании Илона Маска заняться разработкой искусственного интеллекта ранее сообщали СМИ. Недавно стало известно, что для этого он основал компанию X. AI. Фирму зарегистрировали в марте в американском штате Невада.