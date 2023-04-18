Маск підтвердив плани створити аналог ChatGPT: бізнесмен вважає чатбот упередженим

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що планує створити альтернативу популярному чатботу ChatGPT. Він вважає, що розробка компанії OpenAI має ліберальний ухил. Про це пише AP.

За його словами, майбутня технологія, яку він назвав TruthGPT, буде "штучним інтелектом, що максимально шукає правду й намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту". Ідея полягає в тому, що ШІ, який хоче зрозуміти людство, з меншою ймовірністю знищить його.

Крім того, бізнесмен виступив за регулювання штучного інтелекту й висловив стурбованість тим, що ChatGPT "навчають бути політкоректним".

Як зауважує AP, Маск був одним із перших інвесторів в OpenAI – стартап, який стоїть за ChatGPT. Він був співголовою правління OpenAI після її заснування в 2015 році як некомерційної дослідницької лабораторії штучного інтелекту. Однак Маск протримався там лише кілька років, пішовши на початку 2018 року. Стартап пов’язав це з роботою Tesla над створенням автоматизованих систем водіння.

"Оскільки Tesla продовжує зосереджуватися на штучному інтелекті, це усуне потенційний майбутній конфлікт для Ілона", – йшлося в повідомленні OpenAI.

Сам бізнесмен розповідав, що такий крок був пов’язаний із його потребою зосередитися на інженерних проблемах в Tesla та деякими розбіжностями в думках з лідерами OpenAI. Крім того, він зазначав, що Tesla змагалася за тих же людей, що й OpenAI.

Нагадаємо, про бажання Ілона Маска зайнятися розробкою штучного інтелекту раніше повідомляли ЗМІ. Нещодавно стало відомо, що для цього він заснував компанію X. AI. Фірму зареєстрували в березні в американському штаті Невада.