Ілон Маск створив компанію, яка конкуруватиме з розробниками ChatGPT

Американський мільярдер Ілон Маск заснував компанію X. AI, яка спеціалізуватиметься на штучному інтелекті і конкуруватиме з OpenAI, яка розробила ChatGPT. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Компанію зареєстрували 9 березня 2023 року в Неваді, США.

Ілон Маск став єдиним офіційним директором компанії, а секретарем - директор сімейного офісу мільярдера Джаред Бірчалл.

“Чутки про те, що Маск засновує компанію зі штучним інтелектом, ходять протягом кількох днів, а звіт Business Insider показав, що Маск придбав тисячі графічних процесорів, необхідних для створення великої мовної моделі — систем штучного інтелекту, здатних отримувати величезні обсяги контенту та створювати людські тексти чи реалістичні зображення”, - написали журналісти.

ЗМІ повідомляє, що підприємець активно намагався найняти людей із компанії OpenAI, але практично безрезультатно.

Що цікаво, в березні Ілон Маск разом з 1000 людей підписав лист, в якому пропонується призупинити розробку передового штучного інтелекту, доки спільні протоколи безпеки для таких проектів не будуть створені, реалізовані та перевірені незалежними експертами.

Нагадаємо, у вівторок адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту (ШІ), оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Програма штучного інтелекту ChatGPT зацікавила законодавців США, тому що вона стала найшвидше зростаючою споживчою програмою в історії з більш ніж 100 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Перед тим в Китаї вирішили вимагати від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.

Водночас китайський інтернет-гігант Alibaba представив свою генеративну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.

В Японії розглядають можливість впровадження технології штучного інтелекту в роботу уряду, зокрема чат-бот OpenAI ChatGPT. Умова: розробник має вирішити проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

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