Через ворожі обстріли на Херсонщині загинула жінка, а на Кіровоградщині постраждала дитина: ситуація у регіонах

В ніч на 8 травня відбулася чергова масована ракетна атака. Крім того, ворогом були обстріляні Харківська, Запорізька, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області.

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дворічанське, Синьківка.

Зокрема, внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району горів приватний будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району пошкоджено дахи двох приватних будинків.

По Запорізькій області окупанти вдарили майже 300 разів

"Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - розповів очільник Запорізької області Іван Федоров.

Також він повідомив, що одного чоловіка було поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району.

Крім того, військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Здійснили 3 авіаційні атаки по Комишувасі та Новоандріївці. 99 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 183 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, П’ятихаток.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.

Російська армія обстріляла Нікопольщину, постраждав чоловік

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, вночі ворог атакував область і ударними дронами типу Shahed-131/136, і різними видами ракет.

"Від вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе", - йдеться в його повідомленні.

Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінія електропередач.

Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожого обстрілу у Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

На Херсонщині через обстріл у власному будинку загинула жінка

Згідно з повідомленням очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, цієї ночі російські війська обстріляли Білозерку. Окупанти знову крили вогнем оселі місцевих жителів.

Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей – поранені. У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також нині у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, в якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості.

Також Прокудін розповів, що внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру.

"Через ворожі удари місто залишилися без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням", - йдеться в його повідомленні.

Також ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії. Тому рух потягу №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.

Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами.

В "Укрзалізниці" повідомили, що наразі всі 99 пасажирів у безпеці, а решта поїздів УЗ продовжує рух за графіком.

На Сумщині пролунало 12 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 12 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Білопільська (4 вибухи) та Есманьська (8 вибухів) громади.

На Кіровоградщині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

За інформацією від голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також травмовано дитину 8-ми років.

Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Ворог обстріляв одну із громад у Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.