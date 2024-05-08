Из-за вражеских обстрелов в Херсонской области погибла женщина, а в Кировоградской области пострадал ребенок: ситуация в регионах

В ночь на 8 мая произошла очередная массированная ракетная атака. Кроме того, врагом были обстреляны Харьковская, Запорожская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая области.

Враг обстрелял 15 населённых пунктов Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Дворичанское, Синьковка.

В частности, в результате обстрела с. Кучеривка Купянского района горел частный дом.

В результате вражеского обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района повреждены крыши двух частных домов.

По Запорожской области оккупанты ударили почти 300 раз

"В течение суток оккупанты 299 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов", - рассказал глава Запорожской области Иван Федоров.

Также он сообщил, что один мужчина был ранен во время вражеского авиационного удара по Запорожскому району.

Кроме того, военнослужащие РФ нанесли ракетные удары по Запорожью.

Совершили 3 авиационные атаки по Камышевасу и Новоандреевке. 99 БпЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино. 183 артобстрела нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Пятихаток.

Поступило 14 сообщений о разрушении жилья.

Российская армия обстреляла Никопольщину, пострадал мужчина

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночью враг атаковал область и ударными дронами типа Shahed-131/136, и разными видами ракет.

"С вечера враг гатил по Никопольщине 5 раз. Обстреливал из артиллерии и бил дронами-камикадзе", - говорится в его сообщении.

Попал по самому Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линия электропередач.

В Херсонской области из-за обстрела в собственном доме погибла женщина

Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, этой ночью российские войска обстреляли Белозерку. оккупанты снова крыли огнем дома местных жителей.

В результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека – ранены. В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранение лица и руки. Также в медучреждении находится 65-летняя потерпевшая, у которой диагностировали контузию и взрывную травму. Состояние женщины оценивают как средней тяжести.

Также Прокудин рассказал, что в результате российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура.

"Из-за вражеских ударов город остался без света. Сейчас энергетики работают над его восстановлением", - говорится в его сообщении.

Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены пути. Поэтому движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева.

Для пассажиров, следовавших в Херсон или обратно, организован подвоз автобусами.

В "Укрзализныце" сообщили, что в настоящее время все 99 пассажиров в безопасности, а остальные поезда УЗ продолжают движение по графику.

В Сумской области раздалось 12 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 12 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Белопольская (4 взрыва) и Эсманьская (8 взрывов) общины.

В Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры

По информации от главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, в результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Также травмирован ребенок 8-ми лет.

Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Враг обстрелял одну из общин в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Враг 6 раз обстрелял населенные пункты Дон ецкой области

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, информация о раненых и погибших за сутки не поступала.

В Марьинской общине Покровского района обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Парасковеевка. Под огнем были окрестности Очеретинской и Кураховской общин.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное, возник лесной пожар на площади 470 га — огнеборцы его потушили. В Константиновской общине обстреляны Ступочки, Предтечино, Червоне и Николаевка — без разрушений.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 4 частных дома. В Свято-Покровском Северской общины поврежден дом.