В Україні штучний інтелект навчили писати казки

Розробники навчили бота ChatGPT писати дитячі казки українською мовою й озвучили їх.

Про це гендиректор компанії DevRain Олександр Краковецький написав в Facebook.

"Сьогодні поговоримо про те, як створювати і озвучувати дитячі казки. Ключовою відмінністю ШІ є те, що ви можете задати ключові слова, або самостійно запропонувати сюжет для казки", - написав він.

Краковецький розповів про казку про хлопчика Назара та віртуальний світ Аватаріус, в який потрапив хлопчик та не хотів повертатись у реальний світ, яку написав штучний інтелект. На його думку, вийшло не гірше багатьох дитячих казок

"Потім я пішов у Speech Studio і озвучив казку. Українською якість, звісно, далеко не студійна і голоси штучні, але за 5 хв я отримав нову казку. Якщо ж послухати англійською, то голоси практично не відрізнити від голосів професійних дикторів", - повідомив розробник.

Краковецький оприлюднив посилання на кілька згенерованих казок українською та англійською мовами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що ще належить з'ясувати, чи є штучний інтелект небезпечним, й підкреслив, що компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів.