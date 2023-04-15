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Илон Маск создал компанию, которая будет конкурировать с разработчиками ChatGPT
Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X. AI, которая будет специализироваться на искусственном интеллекте и будет конкурировать с OpenAI, разработавшей ChatGPT. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Компанию зарегистрировали 9 марта 2023 г. в Неваде, США.
Илон Маск стал единственным официальным директором компании, а секретарем – директор семейного офиса миллиардера Джаред Бирчалл.
“Слухи о том, что Маск основывает компанию с искусственным интеллектом, ходят в течение нескольких дней, а отчет Business Insider показал, что Маск приобрел тысячи графических процессоров, необходимых для создания большой языковой модели – систем искусственного интеллекта, способных получать огромные объемы контента и создавать человеческие тексты или реалистичные изображения", – написали журналисты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
СМИ сообщает, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.
Что интересно, в марте Илон Маск вместе с 1000 человек подписал письмо, в котором предлагается приостановить разработку передового искусственного интеллекта, пока совместные протоколы безопасности для таких проектов не будут созданы, реализованы и проверены независимыми экспертами.
Напомним, во вторник администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
Программа искусственного интеллекта ChatGPT заинтересовала законодателей США, потому что она стала самой быстро растущей потребительской программой в истории с более чем 100 миллионами активных пользователей ежемесячно.
Перед тем в Китае решили потребовать от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет позволено работать.
В то же время китайский интернет-гигант Alibaba представил свою генеративную модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.
В Японии рассматривается возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности чат-бот OpenAI ChatGPT. Условие: разработчик должен решить проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.
Фото: ua.depositphotos.com