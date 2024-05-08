40% держкомпаній були збитковими у 2023 році: аутсайдером став аеропорт "Бориспіль"

За даними Держстату, майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, . Щороку 40% цих компаній є збитковими. Лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають до Держстату свою фінансову звітність.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Лише чверть державних компаній подає до Держстату фінансову звітність

Зазначається, що 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році — лише 475.

"В середньому, 40% від держпідприємств, що подали звіти, є збитковими. Наприклад, торік з 789 компаній — 313 мали збитки (39,7%), у 2022 році з 797 підприємств — 389 збиткові. У 2021 році серед тих, хто відзвітував про своє фінансове становище, 30,9% були збитковими", - зауважують в "Опендатабот".

Лідери та аутсайдери серед держкомпаній

За даними "Опендатабот", найбільших збитків торік зазнав аеропорт "Бориспіль" — 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирує "Добропіллявугілля-Видобуток" — майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.

"Попри значну кількість збиткових компаній є й ті, що нарощують свої обороти. Наприклад, обіги "Укрспецекспорт" за рік зросли майже на третину, до 32 млрд грн. А "Павлоградський хімічний завод" від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 рази — до 8,2 млрд грн", - зауважують аналітики.

Вони додають, що найприбутковішим державним підприємством країни є "Ліси України" — 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт "Чорноморськ": за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Додамо, що ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.