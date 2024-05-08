40% госкомпаний были убыточными в 2023 году: аутсайдером стал аэропорт "Борисполь"

По данным Госстата, почти 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность в 2023 году. Ежегодно 40% этих компаний убыточны. Лишь четверть компаний государственного сектора соблюдают закон и представляют в Госстат свою финансовую отчетность.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Лишь четверть государственных компаний представляет Госстату финансовую отчетность

Отмечается, что 789 государственных и казенных предприятий представили финансовые отчеты в 2023 году. Это всего четверть всех госкомпаний в Украине в 2024 году. Меньше всего компаний отчитались о своих финансовых успехах в 2021 году — всего 475.

"В среднем, 40% от госпредприятий, подавших отчеты, убыточны. Например, в прошлом году из 789 компаний — 313 имели убытки (39,7%), в 2022 году из 797 предприятий — 389 убыточные. В 2021 году среди тех, кто отчитался о своем финансовом положении, 30,9% были убыточными", - отмечают в "Опендатаботе".

Лидеры и аутсайдеры среди госкомпаний

По данным "Опендатабот", наибольший ущерб в прошлом году понес аэропорт "Борисполь" - 1,4 млрд грн. А по темпам роста убытков лидирует "Добропольеуголь-Добыча" — почти в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн в год.

"Несмотря на значительное количество убыточных компаний есть и наращивающие свои обороты. Например, обороты "Укрспецэкспорт" за год выросли почти на треть, до 32 млрд грн. А "Павлоградский химический завод" с начала полномасштабной войны увеличил оборот в 2,6 раза - до 8,2 млрд грн", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что самым прибыльным государственным предприятием страны являются "Леса Украины" - 2,8 млрд грн. А наибольший рост прибыли продемонстрировал торговый порт "Черноморск" : за год его доходы выросли в 26 раз: с 37,2 млн до 986 млн грн.

Что известно о ГП "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Добавим, что ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.