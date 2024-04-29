Наибольший прирост у Ахметова: как изменились доходы лидеров энергетического сектора Украины

По данным Индекса Опендатабота, совокупный доход топ-10 компаний энергетической сферы Украины составил около 750 млрд грн. Половина компаний, попавших в топ — государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Лидером второй год подряд остается "Д.Трейдинг", входящая в группу СКМ.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Какие энергетические компании попали в рейтинг?

По данным Индекса Опендатабота, лидеры энергетического комплекса Украины заработали 745,87 млрд грн в прошлом году. Это на 8% больше, чем совокупный доход этих компаний в 2022 году – 688,45 млрд грн.

В рейтинге этого года попали 5 государственных компаний и 4 компании, которые входят в группу СКМ Рината Ахметова. Еще одна компания – ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭК" – принадлежит Нели Костенко.

Как отмечают в "Опендатаботе", 8 компаний из топа занимаются производством и торговлей электроэнергии, а еще две - торговлей газом.

4 компании Ахметова заработали 262,48 млрд грн

"Лидер группы неизменен два года подряд — компания Д.Трейдинг, которая входит в группу СКМ. В прошлом году доход предприятия увеличился на 15% по сравнению с 2022: со 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При этом чистая прибыль увеличилась на 30 % в 2023 году", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что самый большой прирост дохода удалось получить двум другим компаниям Ринату Ахметову.

Так, компания "Киевские энергетические услуги" увеличила свой доход в 1,5 раза, а компания "Днепровские энергетические услуги" – на треть по сравнению с 2022 годом.

Аналитики отмечают, что "Днепровские энергетические услуги" получили наибольший прирост прибыли — в 2,5 раза — среди всех компаний, попавших в нынешний энергетический Индекс.

"А вот четвертая компания группы СКМ - "ДТЭК Западэнерго" - наоборот, за год на 16% уменьшила свой доход. В прошлом году предприятие получило убытки в размере 164 млн грн", - отмечают в "Опендатабот".

В общей сложности совокупный доход 4 компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году. Это 35% совокупного дохода топ-10 энергетического Индекса Опендатабота.

Доход государственных энергетических компаний

Кроме того, в рейтинг лучших компаний в сфере энергетики вошли 5 компаний, которыми владеет государство, однако лишь двум удалось увеличить свой доход в прошлом.

Так, "Укргидроэнерго" увеличил свой заработок на 30%, а НАЭК "Энергоатом" - на 15%.

Как отмечают в "Опендатабот", компания Укргидроэнерго получила в 2023 году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний Индекса - 17,3 млрд грн.

"Это почти в половину больше, чем в первый год полномасштабного вторжения", - отмечают аналитики.

Зато доход государственного "Укрэнерго" за год почти не изменился - более 82 млрд грн.

Еще две государственные компании, занимающиеся торговлей газом, уменьшили свои доходы в 2023 до 2022 года: "Нафтогаз Украины" - на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" - на 9%. Обе компании получили убытки в 2023 - 10,29 млрд грн в целом", - сообщают в "Опендатабот".

Там добавляют, что последнее место топа занимает ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭК", владельцем которой является Неля Костенко. Компания увеличила свой доход на 29%, в то же время ее прибыль уменьшилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

ДТЭК необходимо $350 млн на восстановление ТЭС

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, утраченных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По данным руководства ДТЭК, нанесенный ущерб примерно оценивается в 250 млн долларов, еще 100 млн необходимы на проведение работ. Для сравнения, в прошлом году компания понесла несколько меньший ущерб, и потратила 110 млн долларов на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.

Отмечается, что в 2023 году эта сумма покрывалась за свой счет, но сейчас ДТЭК рассматривает разные способы привлечения средств. Например, получение деталей и составляющих европейских энергетических объектов, и сейчас переговоры ведутся с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК отметили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.