Украина имеет один из самых больших потенциалов в Европе для производства биометана – Чернышев

Глава "Группы Нафтогаз" Алексей Чернышев, выступая на первом украинском форуме по биометану в Киеве, заявил, что у Украины есть высокий потенциал в производстве этого газа, который может достичь более 20 миллиардов кубических метров в год.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечено, что эта перспектива открывает путь для Украины, чтобы стать значительным игроком на энергетическом рынке Европы.

По словам Чернышева, Украина полностью обеспечивает свои потребности в природном газе, однако биометан может стать не только альтернативным источником энергии, но и важным элементом экспортного потенциала страны.

Он добавил, что "Нафтогаз" планирует активно участвовать в развитии биометанового сектора, использовать свои системы для транспортировки и хранения газа, а также выкупать производимый биометан.

"Мы также готовы использовать и предоставлять свои системы транспортировки и хранения газа. И, безусловно, Нафтогаз декларирует свою амбицию по выкупу того объема биометана, который сегодня может быть произведен в Украине", – подчеркнул глава Группы Нафтогаз", - подчеркнул Чернышев.

В "Нафтогазе" считают, что наиболее перспективными для биогазовой отрасли Киевская, Винницкая, Полтавская и Черкасская области.

Развитие биометана имеет стратегическое значение

Как сообщает Министерство энергетики, координатор группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины Джеффри Пайетт отметил, что в условиях, когда Россия пытается использовать энергию как оружие, чрезвычайно важно построение Украиной новой модели энергетической системы, которая будет базироваться на децентрализованной, экологически чистой генерации.

Он подчеркнул значимость создания децентрализованной и экологически чистой энергетической системы в Украине, в частности, из-за использования биогаза, который обеспечит большую гибкость и надежность энергосистемы.

В свою очередь вице-президент Европейской Комиссии по вопросам зеленого курса, межинституциональных отношений и прогнозирования Марош Шефчович и европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердили заинтересованность ЕС в развитии сотрудничества с Украиной в сфере биогаза. Они отметили прогресс в согласовании нормативно правовых рамок, что способствует интеграции рынков, и отметили стратегическое значение этого сотрудничества для европейской интеграции Украины.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник напомнил, что для обеспечения функционирования рынка биометана приняты изменения в законодательство, позволяющие таможенное оформление и экспорт украинского биометана в ЕС. Кроме того, создаются условия для адаптации системы газораспределения для транспортировки биометана.

Производство биометана в Украине является убыточным

Технический потенциал производства биометана в Украине оценивается в 10 млрд кубометров в год, а с постепенным развитием этого направления к 2030 году общее производство биометана может достигнуть 1 млрд кубометров в год.

Стоит отметить, что в Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае свыше €600 за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м, в то время как природный газ стоит примерно €350 за 1000 куб. м.

Именно поэтому многие агрохолдинги останавливают производство биометана из-за экономической нецелесообразности.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекая инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество - читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".

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