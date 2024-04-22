Україна має один із найбільших потенціалів в Європі для виробництва біометану – Чернишов

Голова "Групи Нафтогаз" Олексій Чернишов, виступаючи на першому українському форумі з біометану в Києві заявив, що в України є високий потенціал у виробництві цього газу, який може досягти понад 20 мільярдів кубічних метрів на рік.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначено, що ця перспектива відкриває шлях для України стати значним гравцем на енергетичному ринку Європи.

За словами Чернишова, наразі Україна повністю забезпечує свої потреби у природному газі, однак біометан може стати не лише альтернативним джерелом енергії, а й важливим елементом експортного потенціалу країни.

Він додав, що "Нафтогаз" планує активно брати участь у розвитку біометанового сектора, використовувати свої системи для транспортування та зберігання газу, а також викуповувати вироблений біометан.

"Ми також готові використовувати та надавати свої системи транспортування та зберігання газу. І, безумовно, Нафтогаз декларує свою амбіцію з викупу того обʼєму біометану, який сьогодні може бути вироблений в Україні", – підкреслив очільник Групи Нафтогаз", - наголосив Чернишов.

У "Нафтогазі" вважають, що найперспективнішими для біогазової галузі є Київська, Вінницька, Полтавська та Черкаська області.

Розвиток біометану має стратегічне значення

Як повідомляє Міністерство енергетики, координатор групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Пайєтт зазначив, що в умовах, коли Росія намагається використовувати енергію як зброю, надзвичайно важливою є побудова Україною нової моделі енергетичної системи, що буде базуватися на децентралізованій, екологічно чистій генерації.

Він підкреслив значущість створення децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи в Україні, зокрема через використання біогазу, який забезпечить більшу гнучкість та надійність енергосистеми.

Своєю чергою віце-президент Європейської Комісії з питань зеленого курсу, міжінституційних відносин та прогнозування Марош Шефчович та європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підтвердили зацікавленість ЄС у розвитку співпраці з Україною у сфері біогазу. Вони відзначили прогрес в узгодженні нормативно-правових рамок, що сприяє інтеграції ринків, та зазначили стратегічне значення цієї співпраці для європейської інтеграції України.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник нагадав, що для забезпечення функціонування ринку біометану ухвалено зміни до законодавства, які дозволяють митне оформлення та експорт українського біометану до ЄС. Крім цього, створюються умови для адаптації системи газорозподілу для транспортування біометану.

Виробництво біометану в Україні є збитковим

Технічний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 10 млрд кубометрів на рік, а з поступовим розвитком цього напрямку, до 2030 року загальне виробництво біометану може досягти 1 млрд кубометрів на рік.

Варто зазначити, що в Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м, тоді як природний газ коштує приблизно €350 за 1000 куб. м.

Саме тому багато агрохолдингів зупиняють виробництво біометану через економічну недоцільність.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблюючи інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".

Джерело фото: ua.depositphotos.com