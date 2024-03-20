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Рада прийняла закон, що врегульовує експорт біометану
20 березня на пленарному засіданні Верховна Рада прийняла закон, що стосується регулювання експорту біометану з України. Законопроєкт під номером №9456 отримав підтримку 297 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада прийняла #9456 внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. За – 297", - написав він.
Законопроектом передбачається внесення зміни до Митного кодексу України (ст. 232) щодо митного контролю та митного оформлення біометану, що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Реалізація законопроекту передбачає як зниження залежності від зовнішнього постачання енергоресурсів, просування індустрії виробництва біометану, правове регулювання процесу митного оформлення біометану, а також створення сприятливих умов для активізації та заохочення виробництва біометану.
Згідно з пояснювальною запискою, в Україні наразі не створено необхідні законодавчі умови для розвитку виробництва біометану. Це досить дивно, оскільки країна володіє найбільшою в Європі площею сільськогосподарських земель, а сировиною для біометану слугують відходи сільського господарства, що вказує на великий потенціал його виробництва.
Вже існують проекти національних компаній по виробництву біометану та його інтеграції в газові мережі, а понад 10 агрохолдингів планують виходити на ринок біометану і збудувати понад 30 заводів із сумарною потужністю понад 220 млн кубометрів на рік.
За даними Біоенергетичної асоціації України, в країні функціонує 77 біогазових установок із виробництвом до 260 млн кубометрів палива на рік, що можна конвертувати в приблизно 150 млн кубометрів біометану. І саме законопроєкт №9456 повинен врегулювати особливості митного оформлення експорту біометану до країн ЄС.
Виробники біометану розраховують, що ухвалення законопроєкту надасть можливість експортувати ресурс, залучати валютну виручку та інвестиції в нові потужності.
7 лютого Верховна Рада прийняла документ в першому читанні, частково наблизившись до відкриття експорту біометану з України.
Виробництво біометану в Україні є збитковим
Технічний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 10 млрд кубометрів на рік, а з поступовим розвитком цього напрямку, до 2030 року загальне виробництво біометану може досягти 1 млрд кубометрів на рік.
Варто зазначити, що в Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м, тоді як природний газ коштує приблизно €350 за 1000 куб. м.
Саме тому багато агрохолдингів зупиняють виробництво біометану через економічну недоцільність.
Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблюючи інвестиції.
Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".
Джерело фото: ua.depositphotos.com