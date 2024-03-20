Рада прийняла закон, що врегульовує експорт біометану

20 березня на пленарному засіданні Верховна Рада прийняла закон, що стосується регулювання експорту біометану з України. Законопроєкт під номером №9456 отримав підтримку 297 народних депутатів.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада прийняла #9456 внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. За – 297", - написав він.

Законопроектом передбачається внесення зміни до Митного кодексу України (ст. 232) щодо митного контролю та митного оформлення біометану, що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України.

Реалізація законопроекту передбачає як зниження залежності від зовнішнього постачання енергоресурсів, просування індустрії виробництва біометану, правове регулювання процесу митного оформлення біометану, а також створення сприятливих умов для активізації та заохочення виробництва біометану.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні наразі не створено необхідні законодавчі умови для розвитку виробництва біометану. Це досить дивно, оскільки країна володіє найбільшою в Європі площею сільськогосподарських земель, а сировиною для біометану слугують відходи сільського господарства, що вказує на великий потенціал його виробництва.

Вже існують проекти національних компаній по виробництву біометану та його інтеграції в газові мережі, а понад 10 агрохолдингів планують виходити на ринок біометану і збудувати понад 30 заводів із сумарною потужністю понад 220 млн кубометрів на рік.

За даними Біоенергетичної асоціації України, в країні функціонує 77 біогазових установок із виробництвом до 260 млн кубометрів палива на рік, що можна конвертувати в приблизно 150 млн кубометрів біометану. І саме законопроєкт №9456 повинен врегулювати особливості митного оформлення експорту біометану до країн ЄС.

Виробники біометану розраховують, що ухвалення законопроєкту надасть можливість експортувати ресурс, залучати валютну виручку та інвестиції в нові потужності.

7 лютого Верховна Рада прийняла документ в першому читанні, частково наблизившись до відкриття експорту біометану з України.

Виробництво біометану в Україні є збитковим

Технічний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 10 млрд кубометрів на рік, а з поступовим розвитком цього напрямку, до 2030 року загальне виробництво біометану може досягти 1 млрд кубометрів на рік.

Варто зазначити, що в Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м, тоді як природний газ коштує приблизно €350 за 1000 куб. м.

Саме тому багато агрохолдингів зупиняють виробництво біометану через економічну недоцільність.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблюючи інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".

Джерело фото: ua.depositphotos.com