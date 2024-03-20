Рада приняла закон, регулирующий экспорт биометана

20 марта на пленарном заседании Верховная Рада приняла закон, касающийся регулирования экспорта биометана из Украины. Законопроект под номером №9456 получил поддержку 297 народных депутатов.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада приняла #9456 внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана. За – 297", - написал он.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в Таможенный кодекс Украины (ст. 232) о таможенном контроле и таможенном оформлении биометана, перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу Украины.

Реализация законопроекта предусматривает как снижение зависимости от внешней поставки энергоресурсов, продвижение индустрии производства биометана, правовое регулирование процесса таможенного оформления биометана, а также создание благоприятных условий для активизации и поощрения производства биометана.

Согласно пояснительной записке, в Украине пока не созданы необходимые законодательные условия для развития производства биометана. Это довольно странно, поскольку страна владеет самой большой в Европе площадью сельскохозяйственных земель, а сырьем для биометана служат отходы сельского хозяйства, что указывает на большой потенциал его производства.

Уже есть проекты национальных компаний по производству биометана и его интеграции в газовые сети, а более 10 агрохолдингов планируют выходить на рынок биометана и построить более 30 заводов с суммарной мощностью более 220 млн кубометров в год.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, в стране функционирует 77 биогазовых установок с производством до 260 млн кубометров топлива в год, что можно конвертировать примерно в 150 млн кубометров биометана. И именно законопроект №9456 должен урегулировать особенности таможенного оформления экспорта биометана в страны ЕС.

Производители биометана рассчитывают, что принятие законопроекта позволит экспортировать ресурс, привлекать валютную выручку и инвестиции в новые мощности.

7 февраля Верховная Рада приняла документ в первом чтении, частично приблизившись к открытию экспорта биометана из Украины.

Производство биометана в Украине является убыточным

Технический потенциал производства биометана в Украине оценивается в 10 млрд кубометров в год, а с постепенным развитием этого направления к 2030 году общее производство биометана может достигнуть 1 млрд кубометров в год.

Стоит отметить, что в Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более 600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м, в то время как природный газ стоит примерно €350 за 1000 куб. м.

Именно поэтому многие агрохолдинги останавливают производство биометана из-за экономической нецелесообразности.

Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекая инвестиции.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество - читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".

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