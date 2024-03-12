НКЦБФР планирует запустить биржевые торги биотопливом и агропродукцией

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) уже в течение двух лет работает вместе с коллегами по Госэнергоэффективности над внедрением торговли биотопливом на украинских биржах.

Об этом рассказал член НКЦБФР Арсен Ильин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что эта инициатива может способствовать укреплению энергонезависимости страны, но признал, что рынок биотоплива среднего размера по сравнению с потенциалом агропродукции.

"Но, откровенно скажу, что рынок этот (агропродукции – ред) достаточно сложен, потому что, кроме самой торговли, есть еще вопрос контроля поставок", – отметил Ильин и пояснил, что нужно убедиться, что поставляется именно то, что было в контракте, и эта процедура гораздо сложнее, чем можно вообразить.

Он также выразил обеспокоенность логистикой и безопасностью складов, в частности в военное время.

Относительно перспектив биржевых торгов агропродукцией Ильин отметил, что их организация "постепенно двигаться" и возможно внедрение пилотного проекта. Он также отметил преимущества биржевой торговли, такие как прозрачность, и предложил возможные стимулы для участников, такие как автоматический возврат НДС или доступ к перевозкам по железной дороге.

"Так что не исключено, можно было бы предложить автоматический возврат НДС в случае торговли на бирже на экспорт. Или, например, предоставлять доступ к перевозкам "Укрзализныци", потому что биржевая торговля позволяет спланировать загрузку", - привел он примеры возможных стимулов участников биржевой. торговли агропродукцией.

Такие мероприятия могут способствовать повышению эффективности биржевых сделок и росту интереса участников.

Ильин добавил, что сейчас есть желание запустить рынок водорода, но это еще сложнее агро.

Что касается создания рынка выбросов согласно требованиям ЕС, он уточнил, что НКЦБФР участвует в соответствующем проекте Минокружения, однако сейчас он приостановлен, потому что его внедрение будет давлением на производителей, на их себестоимость.

"Поэтому торговля выбросами – это важно и должно быть сделано, как и в других европейских странах, но сейчас на этапе выживания и борьбы нам нужно сначала думать о тех продуктах, которые позволяют нашей экономике работать", – считает Ильин.

Относительно товаров, которые уже торгуются на биржах, член НКЦБФР отметил важность роста этих рынков и в денежном, и в натуральном выражении.

"Для нас очень важно, чтобы на рынке каждого товара существовала нормальная ликвидность. Например, сейчас рынок угля, в моем понимании, реально существует, но он не ликвиден, и это существенное препятствие для его развития", - добавил Ильин.

Украине невыгодно производить биометан

Несмотря на заявленные мощности в 6 млн. куб. м/год, сейчас в Украине не производится биометан, а на обоих биогазовых заводах остановили работу когенерационных установок, очищающих биогаз до уровня биометана.

Как сообщил изданию руководитель направления альтернативной энергетики "Галс Агро" Олег Рябов, в настоящее время компания остановила производство биометана из-за экономической нецелесообразности.

В Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более 600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м.

В Украине такой газ не будут покупать, потому что альтернативное топливо неконкурентно по сравнению с природным газом, цена которого составляет примерно €350 за 1000 куб. м. Производить биометан для внутренних нужд агрохолдинга сейчас тоже нет смысла, даже при наличии бесплатной биомассы. В нынешних условиях гораздо выгоднее использовать ископаемые энергоносители.

Напомним, Япония планирует передать Украине технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, нуждающуюся в восстановлении из-за военной агрессии со стороны России.