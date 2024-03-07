Выглядит как спланированное ИПСО. В НКЦБФР отреагировали на скандал с законом о рынках капитала

Из-за того, что 6 марта глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просил президента Владимира Зеленского применить право вето относительно принятого 22 февраля закона , касающегося рынков капитала, НКЦБФР оказалась в центе внимания украинских СМИ, ведь из-за таких заявлений Магомедова Украина может не получить от МВФ 1,5 миллиарда долларов.

В самой комиссии отметили, что такая информация выглядит как спланированное ИПСО, а применить вето следует вроде бы для того, чтобы доработать закон и внести необходимые правки, которые защитят регулятор от потенциального разрушения как государственного института.

"Надо отметить, что включение Закона в тройку законов в рамках реализации программы DPL было намеренно пролоббировано определенной группой депутатов в недоработанном виде для достижения собственных задач, что крайне негативно и токсично влияет на деятельность регулятора. НКЦБФР осуждает любые попытки отдельных депутатов оказывать политическое давление", манипулируя получением финансовой помощи от наших международных партнеров, при этом еще и ставя под угрозу проведение важных реформ на рынках капитала, которые обеспечат привлечение миллиардных инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.

В запросе на вето, комиссия просят убрать нормы, которые не позволят им установить себе еще большие зарплаты отдельным законом (пока последние составляют 150-200 тысяч) и называют это препятствием привлекать квалифицированный персонал.

"Пока в принятом тексте вопрос зарплат работников, из-за правок группы депутатов, была изъята база для начисления зарплат. И в то же время в Законе о государственном бюджете для определения зарплат сделана ссылка на данный Закон, свидетельствующий о целенаправленной акции подрыва способностей Комиссии привлекать квалифицированный персонал", - пишет НКЦБФР .

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на заявление НКЦБФР и назвал такие действия злоупотреблением служебным влиянием.

"А я правильно понимаю, что когда Глава Комиссии подписывает запрос на вето, чтобы изменить норму под себя, то это чистый конфликт интересов и кейс НАПК? А может даже злоупотребление служебным влиянием в личных целях", - написал он.

"Для понимания, нам нужно было до вчера подписать три закона: и один из них №5865 о Комиссии по ценным бумагам. Именно поэтому на последней неделе Рада сделала все возможное и быстро приняла закон. Потому что все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса для финансирование Бюджета", - пишет Железняк.

Отметим, что два закона из трех, на которых настаивает Всемирный банк, уже подписаны Зеленским – речь идет о законах о реформе корпоративного управления (№ 5593-д) и об электронных аграрных расписках (№9266).