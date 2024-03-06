Получение Украиной $1,5 млрд от Всемирного банка под угрозой, – нардеп Железняк

Подписание законопроекта о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов (№5865) является одним из требований Всемирного банка для выделения Украине $1,5 млрд, однако из-за главы НКЦБФР Руслана Магомедова этого может не произойти. Это станет причиной того, что в бюджет в марте оговоренная сумма не поступит.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Как пишет издание, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой применить право вето относительно принятого 22 февраля закона, касающегося рынков капитала.

Среди замечаний к отправленному на подпись документу, недовольство главы НКЦБФР вызывают вопросы заработных плат работников комиссии, а также конфликта интересов. Что касается первого, то регулятор хочет самостоятельно утверждать штатное расписание, в то время как сейчас это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете.

Что касается конфликта интересов, то Магомедов просит убрать из закона норму, запрещающую работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или занимать там какую-либо должность.

Последняя просьба, по мнению нардепов, вызвана тем, что у Магомедова есть конфликт интересов.

"В законопроекте ввели нормы об отсутствии конфликта интересов, если члены семьи руководителя или членов Комиссии работают в поднадзорных структурах. Не секрет, что гражданская жена руководителя Комиссии работает в известной инвесткомпании. А один из членов комиссии является по совместительству членом надзорного органа, где выполняет функции государства, в одном из юридических лиц, а именно в Национальном депозитарии. Так вот, в угоду этим двум, нормы о потенциальном конфликте интересов в таких случаях были исключены из закона", - говорится в сообщении Василевской-Смаглюк.

По словам Железняка, "Это чисто делается под случай с председателем Комиссии и его супруги", однако проблема заключается в том, что упомянутый закон (№5865) является требованием Всемирного банка в рамках реализации программы DPL, согласно которой Украина получит $1,5 млрд займа для поддержания восстановления Украины.

"Для понимания, нам нужно было до вчера подписать три закона: и один из них №5865 о Комиссии по ценным бумагам. Именно поэтому на последней неделе Рада сделала все возможное и быстро приняла закон. Потому что все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса для финансирования Бюджета", - пишет Железняк.

Отметим, что два закона из трех, на которых настаивает Всемирный банк, уже подписаны Зеленским – речь идет о законах о реформе корпоративного управления (№ 5593-д) и об электронных аграрных расписках (№ 9266) .

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