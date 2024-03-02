Украина и Всемирный банк работают над программой доступного жилья для украинцев

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк приступили к созданию дорожной карты по созданию Программы обеспечения украинцев доступным жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В результате войны России против Украины несколько миллионов наших граждан потеряли жилье, еще больше граждан покинули собственные дома из-за угрозы их жизни. Поэтому мы должны создать действенную программу обеспечения таких людей доступным жильем", - отметила министр экономики Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, эта программа должна стать драйвером как для роста строительной отрасли, так и экономического восстановления украинской экономики.

"Вместе с коллегами из Всемирного банка начали работу над Стратегией обеспечения украинцев доступным жильем. Мы обсудили потенциальные модели ее реализации, возможность привлечения ресурсов коммерческих банков, модернизацию программы єОселя и создание действенных механизмов страхования жилищного фонда от военных рисков", - сообщила Свириденко.

Она также добавила, что также с представителями Всемирного банка обсуждалась возможность создания специального фонда, который будет финансировать соответствующую программу и привлечение к его наполнению Всемирного банка и других финансовых доноров.

Жилье – наиболее пострадавшая категория имущества в результате полномасштабной войны

Заметим, в результате полномасштабной войны жилье – наиболее пострадавшая категория имущества.

По оценкам KSE по состоянию на январь 2024 года, прямые потери в этом секторе оцениваются в 58,9 млрд долларов. Для сравнения – все доходы государственного бюджета Украины в этом году оцениваются менее чем в 43,5 млрд долларов.

Разрушены и повреждены более 250 тысяч зданий. Из них — 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий.

За 2023 год убытки выросли на 4,8 млрд долларов.

"Наши возможности нельзя сопоставлять не то что с первой (общей), а даже со второй (годовой) цифрой потерь. Около 7,6 тысячи квартир, на которые уже оформлены ипотеки через єОселя, и план на текущий год - около 12 тысяч кредитов (на это направят 1,5 млрд. грн.), плюс то финансирование на компенсацию ремонтов в случаях, где есть возможность восстановления жилья – это, к сожалению, максимум возможностей", - сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что расчет на то, что Украине удастся направить на восстановление жилья и выплату компенсаций средства конфискованных российских активов – это задача, над которой украинские власти будут работать в постоянном режиме, однако учитывая определенные юридические моменты – время на его решение не берется прогнозировать никто.

"А вопрос обеспечения крышей над головой украинцев не может откладываться в длинный ящик", - подчеркнул Гетманцев.

Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: " Євідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки " Єоселя ". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

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