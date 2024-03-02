Україна та Світовий банк працюють над програмою доступного житла для українців

Кабінет Міністрів України та Світовий банк розпочали роботу над створенням дорожньої карти щодо створення Програми забезпечення українців доступним житлом.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Внаслідок війни Росії проти України декілька мільйонів наших громадян втратили житло, ще більше громадян покинули власні домівки через загрозу для їхнього життя. Тому ми маємо створити дієву програму забезпечення таких людей доступним житлом", - зауважила міністр економіки України Юлії Свириденко.

За її словами, ця програма має стати драйвером, як для зростання будівельної галузі, так і для економічного відновлення української економіки.

"Разом з колегами зі Світового банку розпочали роботу над Стратегією забезпечення українців доступним житлом. Ми обговорили потенційні моделі її реалізації, можливість залучення ресурсів комерційних банків, модернізацію програми єОселя та створення дієвих механізмів страхування житлового фонду від воєнних ризиків", - повідомила Свириденко.

Вона додала, що також з представниками Світового банку обговорювалася можливість створення спеціального фонду, який буде фінансувати відповідну програму і залучення до його наповнення Світового банку та інших фінансових донорів.

Житло – найбільш постраждала категорія майна внаслідок повномасштабної війни

Зауважимо, внаслідок повномасштабної війни житло – найбільш постраждала категорія майна.

За оцінками KSE станом на січень 2024 року, прямі втрати у цьому секторі оцінюються у 58,9 млрд. доларів. Для порівняння – усі доходи державного бюджету України у цьому році оцінюються менш ніж у 43,5 млрд. доларів.

Зруйновано та пошкоджено понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків.

За 2023 рік збитки зросли на 4,8 млрд. доларів.

"Наші можливості не можна співставляти не те що з першою (загальною), а навіть з другою (річною) цифрою втрат.Близько 7,6 тисяч квартир, на які вже оформлені іпотеки через єОселю, і план на поточний рік – близько 12 тисяч кредитів (на це спрямують 1,5 млрд. грн.), плюс те фінансування на компенсацію ремонтів у випадках, де є можливість відновлення житла – це, на жаль, максимум можливостей", - повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що розрахунок на те, що Україні вдасться спрямувати на відновлення житла та виплату компенсацій кошти конфіскованих російських активів – це завдання, над яким українська влада працюватиме у постійному режимі, однак враховуючи певні юридичні моменти – час на його розв’язання не береться прогнозувати ніхто.

"А питання забезпечення дахом над головою українців не може відкладатись у довгу шухляду", - наголосив Гетманцев.

Уряд планує забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

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