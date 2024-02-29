В Україні просіли темпи житлового будівництва

Минулого року в Україні збудували менше житла, ніж у 2022-му.

У 2023 році будівельні компанії ввели в експлуатацію 89,2 тис. квартир - це на 3,5% менше, ніж 2022 року, свідчать дані Державна служба статистики.

Більшість квадратних метрів було збудовано в висотках: 52,6% - у будинках із двома та більше квартирами, 47,2% житла запроваджено в одноквартирних будинках, 0,2% - у гуртожитках.

У містах було введено 57,2 тис. квартир, у селах — 32 тисячі квартир. Минулого року у містах ввели в експлуатацію 4,28 млн. кв. м житла, що на 10% нижче за показник 2022 року. У сільській місцевості запроваджено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році – 3,1 млн кв. м.

Які регіони будують житло

У п'ятірці лідерів з будівництва житла - Київська область, Київ, Львівська, Вінницька, Івано-Франківська області.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1,01 млн. кв. м житла (13,7%), що на 11,6% перевищує результат 2022 року.

Зростання обсягу введення житла, порівняно з 2022 роком, спостерігається у таких регіонах:

Черкаській області (+78,4%, до 166,8 тис. кв. м),

Донецькій (+52, до 5,5 тис. кв. м),

Дніпропетровській (+29, 2%, до 235,1 тис. кв. м),

Сумській (+24,7%, до 52,3 тис. кв. м),

Тернопільській (+18,3%, до 216,6 тис. кв. м) ),

Закарпатській (+17,8%, до 364,2 тис. кв. м),

Волинській (+15,2%, до 316,2 тис. кв. м),

Запорізькій (+12,4%, до 21 ,5 тис. кв.м),

Чернівецькій (+6,9%, до 235,7 тис. кв. м) областях.

Минулого тижня Delo.ua писало про те, що обсяги реалізації житлової нерухомості в Україні відновилися до 50% від того рівня, що був до війни, але Україна продовжує залишатися однією з країн Європи з найменшим показником забезпечення населення житлом.