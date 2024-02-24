Обсяги продажів житла в Україні досягли 50% від довоєнного рівня

Обсяги реалізації житлової нерухомості в Україні відновилися до 50% від того рівня, що був до війни, але Україна продовжує залишатися однією з країн Європи з найменшим показником забезпечення населення житлом.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила Анна Лаєвська, комерційний директор компанії "Інтергал-Буд".

За її словами, така ситуація зумовлена відсутністю ефективних іпотечних програм, на відміну від тих, які діють у країнах Європи. Наразі, згідно з останніми даними, продажі на первинному та вторинному ринках нерухомості склали 50% від довоєнного попиту. В Україні було продано 171 тисячу квартир протягом трьох кварталів 2023 року

"Потреба в житлі і метрах квадратних була недостатньою, виходячи з того попиту і тієї кількості запитів, які були серед потенційних споживачів. Тому це точно не бульбашка", - сказала менеджерка.

Лаєвська зазначила, що інтерес до купівлі житла був сконцентрований серед вузького кола людей, а первинний ринок залишався недоступним для багатьох.

Вона зазначила, що на первинному ринку обсяги продажів становили приблизно 30-40% від довоєнного рівня, у "Інтергал-Буді" - 40-50%. У фінансовому еквіваленті співвідношення залишається схожим, але змінилися пріоритети покупців. Найголовнішою тепер є повна готовність об'єкта.

Які пріоритети українців

Згідно з повідомленням, найбільш затребуваними наразі є квартири в будинках, які вже введені в експлуатацію або будуть готові протягом шести місяців.

Також відбулася зміна у структурі продажів недобудов, або тих об’єктів, які знаходяться на початковому етапі. З понад 50% у довоєнному періоді зараз цей показник становить 11%.

Лаєвська також вказала, що до війни в нерухомість інвестували головним чином заможні особи, представники середнього класу та бізнесу, а також спекулянти, які купували майно для подальшого перепродажу або оренди. Наразі ж, дана група є найменш активною на ринку. Спекулятивний попит знизився із понад 40% і зараз становить 15-20%.

До конфлікту менше 5% населення купувало житло в новобудовах. Однак програми "єОселя" та "єВідновлення" відкрили ринок для нової аудиторії - держслужбовців, військових та громадян без власного житла, яка раніше не була ціллю для забудовників, змінивши попит на ринку.

"Ми втратили частину цільової аудиторії, але натомість отримали людей, з якими раніше не працювали, тому що для них опція житла на первинці була недоступною", - резюмувала вона.

Скільки кредитів видано за програмою "єОселя"

Слід додати, що попри таку тенденцію, ринок житла в Україні все ж потрохи оживає. Згідно з даними Міністерства економіки, від старту програми, яка почала свою роботу в жовтні 2022 року, кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

Лише з початку 2024 року понад 1 000 українських сімей взяли кредити на придбання власного житла, на загальну суму 1,8 млрд грн.

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Порівняно з минулим роком, обсяг видачі іпотечних кредитів збільшився майже у п’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Україні об’єднали програми "єОселя" і "єВідновлення". Тепер громадяни, які бажають придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", можуть використати кошти з сертифікату "єВідновлення" як перший внесок.

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