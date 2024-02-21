Держстат: зростання цін на квартири та оренду утричі перевищує інфляцію

Вторинний ринок житла випереджає первинний за темпами зростання цін.

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2023 року сягнув 114,5%, тоді як у 2022 році цей показник становив 113%, а в довоєнному 2021-му році - 114,8%.

Ціни на квартири: дані Держстату

Як свідчать дані Державної служби статистики, у 2023 році ціни на житло в Україні зросли в середньому на 14,5% порівняно з 2022 роком. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Зростання цін на квартири перевищило втричі офіційний рівень інфляції (5,1%).

Індекс цін на житло 2016-2013 рр. Дані: Держстат

Ціни на вторинному ринку, згідно зі статистикою, швидше зростали на вторинному ринку - на 15,6%, тоді як на первинному - на 12,8%.

У новобудовах однокімнатні квартири подорожчали на 14%, на вторинному – на 14,5%, двокімнатні на первинці - на 11,1%, на вторинці – на 17,0%, нові трикімнатні - на 13,5%, б\у – на 14,8%.

Ціна на оренду житла: ростуть західні регіони

За рік в Україні ціни на оренду зросли на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%). Середня ціна оренди однокімнатної, за даними Держстату, у грудні 2023-го становила 6 605 гривень на місяць.

Найшвидшими темпами дорожчає винайм житла у західних регіонах. Лідирує за вартістю оренди Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні. Друге місце обійняла Львівщина, де ціна з початку року зросла на 1% - до 11 910 гривень.

Третє місце посіла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 грн.

У Києві оренда за рік подорожчала на 3% до 8 989 грн. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

Найнижчі ціни на оренду житла у прифронтовій Херсонській області - 2831 грн за місяць.

Загалом за рік вартість квартирної оренди зросла на 15,9%, що втричі більше, аніж офіційна інфляція (5,1%).

Раніше Delo.ua писало про те, що за січень 2024-го оренда однокімнатних квартир у Києві зросла на символічний 1%, двокімнатних - на 0,66%.

Наприкінці січня 2024 року у більшості регіонів України ціни на оренду однокімнатних квартир суттєво впали. За даними аналітичного центру DIM.RIA, ціни на двокімнатні та трикімнатні майже не просіли.