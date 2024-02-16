Скільки років оренди закладено в ціну квартири у Києві та інших містах України

Ціни на житло в Україні співставні з 10 роками і більше оренди.

Найвигідніше сьогодні інвестувати у квартири Івано-Франківська: порівняно з Києвом, Львовом, Одесою, Харковим, тут співвідношення ціни квартири до кількості років оренди найвигідніше, таке житло найшвидше окупиться.

За даними ЛУН, у Києві вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку дорівнює 15 рокам оренди. Якщо розглядати це під інвестицію, вона почне приносити чистий прибуток через 15 років.

Водночас у Харкові цей показник становить 20 років, це пов’язано з критично низькою вартістю оренди від початку повномасштабного вторгнення, і фактично відчутно охолонувшим ринком купівлі-продажу в місті. В Одесі вартість однокімнатної квартири дорівнює 17 рокам оренди, в Дніпрі – 12, у Львові – 11.

Найменше часу оренди обійдеться квартира в Івано-Франківську - 10 років, що робить місто привабливим для інвестицій, враховуючи віддаленість від фронту.

Інфографіка: ЛУН

Оренда квартир у Львові, Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі: ціни у лютому 2024

Щодо актуальних цін на оренду, Львів досі залишається найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири. На другому місці – Київ, на третьому – Дніпро, на четвертому – Одеса, на п'ятому – Харків.

Київ

1-кімнатна – 13 000 грн

2-кімнатна – 18 750 грн

3-кімнатна – 30 000 грн

Інфографіка: ЛУН

Харків

1-кімнатна – 4 000 грн

2-кімнатна – 6 000 грн

3-кімнатна – 8 000 грн

Дніпро

1-кімнатна – 10 860 грн

2-кімнатна – 15 000 грн

3-кімнатна – 17 000 грн

Львів

1-кімнатна – 15 200 грн

2-кімнатна – 17 100 гр

3-кімнатна – 19 000 грн

Одеса

1-кімнатна – 7 500 грн

2-кімнатна – 9 000 грн

3-кімнатна – 12000 грн

Утім, за словами директора з розвитку бренду та бізнесу ЛУН Дениса Суділковського, усі оцінки співвідношення вартості оренди до вартості купівлі не беруть до розрахунку можливу довгострокову зміну цін. Тому усі дослідження на довгу перспективу в умовах української невизначеності можуть бути лише сценарними.

Позитивний сценарій цінової динаміки, на переконання Суділковського, може бути таким: "Загальна рамка зміни вартості квартир за десять років може бути спрогнозована від динаміки змін ВВП, що корелює з вартістю житла в країні. Якщо наше ВВП сягне показників Румунії, то за оцінками економістів, середньостатистична квартира в Києві коштуватиме в межах $200 000, на відміну від середніх сьогодні 50-60 тис. за двокімнатну".

За негативним сценарієм, якщо воєнні дії затягнуться і будуть провоковані регулярними ескалаціями, а сама держава провалить реформи та не отримує членства в ЄС, то очікувати інвестицій у відбудову і розбудову нашої країни, напевно, не варто.

"Зміна ВВП в цьому сценарії ймовірно стагнуюча, а ціни в столиці та інших великих безпечних містах будуть знижуватись разом з економікою щорічно корегуючись на пару відсотків", - пояснив експерт.