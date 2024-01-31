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Житло в Україні продовжує дорожчати: динаміка цін у січні 2024 по регіонах
У неприфронтових районах ціни на житло продовжують зростати - як на первинному, так і на вторинному ринку.
У січні 2024 ціни на квартири у більш безпечних регіонах України продовжують демонструвати зростання.
Динаміка цін на вторинному ринку у січні 2024
Ціни на вторинці показали незначну динаміку від початку 2024 року в Києві, Одесі, Дніпрі і Львові.
Однокімнатна квартира на вторинці в Києві станом на 31 січня в середньому обійдеться в 128 000$ в Печерському районі, і 42 000$ в Деснянському, свідчить статистика ЛУН.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Середня вартість однокімнатної квартири в Одесі в січні коштує 39 900$, у Дніпрі 39 000$ і 60 000$ у Львові.
В Івано-Франківську ціни на вторинному показали приріст у 2% - до 1000$ з минулого місяця. І тепер становлять 33 800$ за однокімнатну і 48 500$ та 63 900$ за дво і трикімнатну відповідно.
Ціни на на житло в новобудовах у січні 2024
На первинному ринку ціни на житло у неприфронтових регіонах зростають.
У новобудовах Києва у січні квартири коштують в середньому 49 200 грн за кв. метр, що на 1 200 грн більше, ніж в грудні. На продаж у січні виставлено 180 житлових комплексів.
У Київській області середня ціна за квадрат 34 800 грн (+800грн).
Ціни у Львові ідентичні до київських: середній показник - 48 600 грн. В області ціна за кв. м виросла на 900 грн з грудня і становить 36 300 грн.
В Одесі метр житла в середньому коштує 36 700 грн. У Дніпрі ціни у новобудовах коливаються від 31 600 до 45300 грн за кв.метр.