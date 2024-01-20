Моя квартира - моя фортеця: як українці обирають житло під час війни

Війна внесла корективи у вибір житла. Delo.ua з'ясувало, за якими критеріями сьогодні українці обирають квартири.

Житло під час війни - це базова потреба, особливо для тих, хто його повністю втратив, або змушений був покинути його на прифронтових територіях.

Після пандемійних часів, коли українці прагнули розширити зону комфорту, критерії вибору квартир докорінно змінились. Війна вплинула на сприйняття житла як на вторинному, так і на первинному ринках, як для купівлі, так і для оренди.

Експерти зазначають, що з одного боку змінилось ставлення до житла - тепер визначальними стали такі фактори, як безпека життя та масова міграція.

По-друге, з ринку в умовах виживання геть зникли інвестори, які купували житло для перепродажу. Сьогодні ніхто не вкладає в котлован, хоча ще 2-3 роки тому це був фактор, який суттєво стимулював будівельний бізнес країни. Сьогодні ключовий покупець на ринку нерухомості не інвестори, а внутрішні переселенці.

Прощавайте, хрущовки. Яке житло купують на вторинному ринку

На вторинному ринку сьогодні квартири купують і орендують, щоб жити “тут і зараз”. Таке помешкання має бути готовим для життя - невеликим, безпечним, але комфортним. Тому важливий свіжий ремонт, “бабусині” квартири покупці найчастіше ігнорують.

За словами Юрія Піти, у пішій доступності має бути паркінг, школа, садок.

“Одним з важливих критеріїв стало - якомога далі від об'єктів інфраструктури: аеропортів, ТЕЦ, стратегічних підприємств та військових структур”, - пояснив рієлтор.

Хрущовкам і панельним будинкам не довіряють - вони складаються під час обстрілів і старі підвали не годяться для укриттів.

“Важливий у першу чергу бюджет. У 2020-21 році ми спостерігали запит на збільшення площі для проживання, люди потребували більше комфорту, зараз купують менші квартири, ніж навіть до пандемії. Але вони мають бути у форматі “заїжджаємо завтра” - повністю готові для проживання”, - розповів Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

На додачу, це має бути сучасне житло, а не хрущовка - війна довела, що будинки старого фонду більше страждають під час обстрілів. Та й підвали під укриття ніхто серйозно не розглядає.

Надійні стіни та власне паркомісце. Як обирають квартиру у новобудові під час війни

Принцип "жити тут і зараз" став ключовим у пошуку житла і на первинному ринку, розповіли Delo.ua в будівельній компанії Alliance Novobud. Ключовими критеріями вибору квартир у новобудовах стали:

високий ступінь готовності проєкту або стабільна динаміка будівництва, якщо комплекс у розпалі зведення. Інвестують швидше та охочіше у об'єкти, які активно будуються.

безпекова складова — надійна каркасно-монолітна технологія будівництва, наявність підземного паркінгу, який, за необхідності, стає тимчасовим укриттям з вентиляцією, опаленням, інтернетом, голосовим сповіщенням та місцями для сидіння.

зручне або унікальне місце розташування будинку — в центральних чи історичних районах міста, неподалік станцій метро та транспортних розв’язок, рекреаційних зон.

важлива марка виробника вікон, систем охорони та безпеки, відеоспостереження, віддаленого доступу до нерухомості.

На відміну від довоєнного 2021-го, сьогодні вже ніхто не вкладає кошти на етапі котловану, яку б привабливу ціну забудовник не пропонував. Раніше інвестиції з терміном введення житла в експлуатацію 1,5-2,5 роки був надзвичайно популярним - 45% усіх продаж.

"Сьогодні об'єкт на початковій стадії будівництва - це лише 11-15% в структурі продажів забудовника. Люди бояться ризикувати. Не допомагає навіть суровий демпінг деяких гравців на ринку. Навіть якщо ти ставиш $500-600 за метр, все одно більша частина людей скаже: знаєте, ми трішки зачекаємо, щоб бути впевненими, що точно добудують”, - зазначила на дискусійній панелі Українського будівельного конгресу комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, через масову втрату житла головний фокус на ринку - це квартири не для перепродажу, а для власного проживання. Тож девелопери змушені поступово збільшувати опції квартири з ремонтом.

Ключові вимоги до такого житла - спокій та безпека. Покупці звертають увагу на поверховість, надійні вікна, автономність об'єкта і наявність сховищ. Ніхто й не питає вже про високі стелі, видові квартири, за що до війни були готові переплачувати 30-40% ціни.

"Те, що раніше погано продавалось у нових ЖК, - це паркінги та комори - зараз топ-продажів. Паркінг важливий - бо люди бояться залишати машину на відкритому просторі. Життєва необхідність купити паркомісце навіть за $30 тис. доларів - не страшно. Комори, які забудовники не знали як прилаштувати, навіть пропонували в подарунок, сьогодні теж добре продаються - бо людям треба зберегти речі. І раптом що - комірку розглядають як сховище", - розповіла Лаєвська.

Удвічі (до 30%) зросла частка продажів трикімнатних квартир - їх купують в іпотеку родини військовослужбовців, медиків. Лідерство, як і раніше, утримують однокімнатні - понад 50% продажів на ринку.