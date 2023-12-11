Частина ВПО продовжить отримувати виплати після 1 лютого

Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, що передбачає продовження допомоги певним категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для яких термін виплат закінчується 1 лютого 2024 року.

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Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Проєкт пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які через об'єктивні обставини не можуть працевлаштуватись.

Основна ідея полягає в тому, щоб поєднати виплати допомоги з наданням важливих соціальних послуг, зокрема, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня".

Додатково, цей підхід має стимулювати працездатних членів родин активно шукати роботу, використовуючи грантові програми для підтримки власного бізнесу, проходження перепідготовки тощо.

Проєкт також висуває ідею суттєвого перегляду можливостей призначення допомоги малозабезпеченим. Це спрямовано на те, щоб родини, які опинились на межі бідності, могли більш активно скористатися цією допомогою.

Зазначено, що не всі ВПО змогли інтегруватися у приймаючі громади, а родини з дітьми та особами з інвалідністю, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій, мають обмежені можливості віддавати дітей в садочки. Також враховується, що школи в цих регіонах переважно працюють в онлайн-форматі, обмежуючи можливості працездатних членів родин знайти роботу.

Таким чином, запропонований механізм виплат поєднується з іншими заходами підтримки родин, спрямованими на допомогу їм у відновленні після переміщення та успішній інтеграції в нові громади.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

зауважимо, у вересні уряд прийняв постанову № 709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.