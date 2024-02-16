Сколько лет аренды заложено в цену квартиры в Киеве и других городах Украины

Цены на жилье в Украине сопоставимы с 10-ю годами и более аренды.

Выгоднее всего сегодня инвестировать в квартиры Ивано-Франковска: по сравнению с Киевом, Львовом, Одессой, Харьковом. Здесь соотношение цены квартиры к количеству лет аренды наиболее рентабельно, такое жилье быстрее всего окупится.

По данным ЛУН, в Киеве стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке равна 15 годам аренды. Если рассматривать это под инвестицию, то она начнет приносить чистую прибыль через 15 лет.

В то же время в Харькове этот показатель составляет 20 лет, это связано с критически низкой стоимостью аренды с начала полномасштабного вторжения, и фактически ощутимо охладевшим рынком купли-продажи в городе. В Одессе стоимость однокомнатной квартиры равняется 17 годам аренды, в Днепре – 12, во Львове – 11.

Меньше всего по времени аренды обойдется квартира в Ивано-Франковске - 10 лет, что делает город привлекательным для инвестиций, учитывая удаленность от фронта и демократичные цены на недвижимость.

Инфографика: ЛУН

Аренда квартир во Львове, Киеве, Харькове, Одессе и Днепре: цены в феврале 2024 года.

Что касается актуальных цен на съемное жилье, Львов до сих пор остается самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр, на четвертом – Одесса, на пятом – Харьков.

Киев

1-комнатная – 13 000 грн

2-комнатная – 18 750 грн

3-комнатная – 30 000 грн

Инфографика: ЛУН

Харьков

1-комнатная – 4 000 грн

2-комнатная – 6 000 грн

3-комнатная – 8 000 грн

Днепр

1-комнатная – 10 860 грн

2-комнатная – 15 000 грн

3-комнатная – 17 000 грн

Львов

1-комнатная – 15 200 грн

2-комнатная – 17 100 гр

3-комнатная – 19 000 грн

Одесса

1-комнатная – 7 500 грн

2-комнатная – 9 000 грн

3-комнатная – 12000 грн

Впрочем, по словам директора по развитию бренда и бизнеса ЛУН Дениса Судилковского, все оценки соотношения стоимости аренды к стоимости покупки не берут в расчет возможное долгосрочное изменение цен. Поэтому все исследования на долгую перспективу в условиях украинской неопределенности могут быть только сценарными.

Позитивный сценарий ценовой динамики, по убеждению Судилковского, может быть таким: "Общая рамка изменения стоимости квартир за десять лет может быть спрогнозирована от динамики изменений ВВП, коррелирующих со стоимостью жилья в стране. Если наш ВВП достигнет показателей Румынии, то по оценкам экономистов, среднестатистическая квартира в Киеве будет стоить около $200 000, в отличие от средних сегодня 50-60 тыс. за двухкомнатную".

Согласно негативному сценарию, если военные действия затянутся и будут провоцированы регулярными эскалациями, а само государство провалит реформы и не получает членства в ЕС, то ожидать инвестиций в восстановление и развитие нашей страны, наверное, не стоит.

"Изменение ВВП в этом сценарии вероятно стагнирующее, а цены в столице и других крупных безопасных городах будут снижаться вместе с экономикой ежегодно корректируясь на пару процентов", - пояснил эксперт.