Госстат: рост цен на квартиры и аренду втрое превышает инфляцию

Вторичный рынок жилья опережает первоначальный по темпам роста цен.

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2023 года достиг 114,5%, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 113%, а в довоенном 2021 году – 114,8%.

Цены на квартиры: данные Госстата

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в 2023 году цены на жилье в Украине выросли в среднем на 14,5% по сравнению с 2022 годом. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Рост цен на квартиры превысил втрое официальный уровень инфляции (5,1%).

Индекс цен на жилье 2016-2013 гг.

Цены на вторичном рынке, согласно статистике, быстрее росли на вторичном рынке – на 15,6%, тогда как на первичном – на 12,8%.

В новостройках однокомнатные квартиры подорожали на 14%, на вторичном – на 14,5%, двухкомнатные на первичке – на 11,1%, на вторичке – на 17,0%, новые трехкомнатные – на 13,5%, б/у – 14,8%.

Цены на аренду квартир: лидируют западные регионы

За год в Украине цены на аренду выросли на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%). Средняя цена однокомнатной аренды, по данным Госстата, в декабре 2023-го составляла 6 605 гривен в месяц.

Самыми быстрыми темпами дорожает аренда жилья в западных регионах. Лидирует по стоимости аренды Закарпатье, где аренда выросла на 46,2% до 12731 грн. Второе место заняла Львовская область, где цена с начала года выросла на 1% – до 11 910 грн.

На третье место вышла Ровенская область, где аренда подскочила на 35,4% до 9744 грн.

В Киеве аренда за год подорожала на 3% до 8989 гривен. Столица опустилась на четвёртое место по стоимости.

Самые низкие цены на съем жилья в прифронтовой Херсонской области – 2831 грн в месяц.

В целом за год стоимость квартирной аренды выросла на 15,9%, что в три раза больше, чем официальная инфляция (5,1%).

Ранее Delo.ua писало о том, что за январь 2024-го аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла на символический 1%, двухкомнатных – на 0,66%.

В конце января 2024 года в большинстве регионов Украины цены на аренду однокомнатных квартир существенно упали. По данным аналитического центра DIM.RIA, цены на двухкомнатные и трехкомнатные почти не просели.