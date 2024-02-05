Оренда квартир у лютому 2024: у багатьох регіонах ціни тануть на очах

За останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві зросла на символічний 1%, двокімнатних - на 0,66%.

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Наприкінці січня 2024 року у більшості регіонів України ціни на оренду однокімнатних квартир суттєво впали - у західних, східних, центральних та південних регіонах. Як свідчать дані аналітичного центру DIM.RIA, ціни на двокімнатні та трикімнатні майже не просіли.

Вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становила 16 630 грн, а в Київській області - 9 659 грн. За останній місяць орендні ставки у стилиці зросли на символічний 1%.

Середня ціна оренди двокімнатної у столиці - 19 897 грн (зростання на 0,66% за місяць), у регіоні - 10 959 грн (падіння на 3%).

У Львівській області ціна оренди однокімнатної квартири становить 14 390 грн, у Дніпропетровській області - 13 093 грн. Помітне зростання вартості за місяць у Полтавській області - 13%. Станом на січень вартість складає 11 150 грн.

За останній місяць середня ціна знизилася на 18% у Волинській області. Також у Сумській області - на 14% і Чернівецькій області - на 12%.

Водночас порівняно з січнем 2023 року аналітики фіксують зростання вартості оренди однокімнатної квартири у всіх областях. У Києві цей показник складає 50%.

У пропозицію оренди на вторинному ринку продажу нерухомості спостерігається помірне падіння. У Києві пропозиція зменшилася на 13% порівняно з груднем 2023 року. В Івано-Франківськівській області кількість оголошень збільшилася на 20%.

Якщо аналізувати зміни у пропозиції за рік, то найбільше впала пропозиція у Сумській області – на 95%.

В Івано-Франківськівській області кількість оголошень збільшилася на 20%. Якщо аналізувати зміни у пропозиції за рік, то найбільше впала пропозиція у Сумській області - на 95%.