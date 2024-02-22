Три лайфхаки, як платити ще менше за єОселю

Слабке місце державної іпотеки - дороговартісне оформлення, тому варто скористатись способами оптимізації витрат.

Оформлення іпотеки "єОселя" зазвичай перевищує 70 тисяч гривень - за збори та численні додаткові витрати. А у випадку програми під 7% ще дорожче - понад 100 тисяч.

Утім, є способи оптимізувати витрати не тільки на оформлення, а й на відшкодування відсотків.

По-перше, клієнти програми "єОселя" мають можливість повернути 1% від частини вартості квартири - фактично це повернення суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Щоправда, на відшкодування мають право лише покупці, які не зареєстровані в квартирній черзі і вперше придбали житло.

Вартість збору можна повернути, звернувшись після оформлення позики із заявою до Пенсійного фонду з такими документами.

договір купівлі-продажу нерухомості,

копія платіжного доручення про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування,

копія паспорту, ідентифікаційного коду.

На повернення збору після подачі документів зазвичай необхідно місяць. У разі відмови, право на повернення можна оскаржити в суді - тоді процедура триватиме до трьох місяців. У разі, якщо Пенсійний фонд подасть апеляційну скаргу на рішення суду, процедура може продовжитися ще на кілька місяців.

По-друге, учасники "єОселі" можуть скористатися податковою знижкою від суми сплачених за іпотекою відсотків. Повернути частину сплаченого податку на доходи можуть лише наймані працівники.

“Під податкову знижку не підпадають військові та правоохоронці, працівники СБУ, прокуратури, ДСНС, пенітенціарної служби. ФОП також не мають права на знижку. " Проте нею може скористатися будь-хто з найманих працівників. Особливо корисною податкова знижка буде для вчителів та лікарів державних медзакладів, які є саме найманими працівниками", - пояснила Delo.ua фінансовий консультант Марина Довніч.

Для оформлення знижки необхідні такі документи:

довідка про доходи - її замовляють у працедавця, або онлайн з власного кабінету на сайті податкової, чи через веб-версію “Дії”,

копія договору з банком щодо іпотеки,

копія договору купівлі-продажу, укладеного з фізособою чи юридичною організацією,

платіжки з розділеними окремими сумами погашення тіла кредиту і відсотків,

паспорт та податковий номер,

витяг з банку з реквізитами платіжної карти для повернення коштів (з номером IBAN).

Загальна сума не може перевищувати суму річної зарплатні у поточному році і надається лише на 10 років поспіль - це головне обмеження щодо суми повернення. Щороку слід знову подавати документи і оформляти знижку.

Розрахувати суму знижки можна помноживши 18% на суму сплачених відсотків за рік, але при цьому враховуючи обмеження по зарплаті.

"Якщо у покупця зарплата умовно 10 тис. грн, за рік він отримає 120 тис. грн, навіть якщо сума за відсотками більша, він отримає 18% від 120 тис. - тобто 21 600 грн. Якщо ж у клієнта менша зарплатня, ніж 120 тис. грн на рік, він отримає відсоток від меншої суми", - пояснила Довніч.

По-третє, військові та деякі пільгові категорії можуть скористатися програмами компенсації відсотків для військових у деяких регіонах України. За останній місяць низка обладміністрацій заявили, що частково компенсуватимуть ставки за програмою "єОселя". Банки-учасники уклали договори з низкою ОДА і місцевою владою.

"ПриватБанк" вже підписав угоди з Криворізькою міськрадою, Одеською та Львівською ОДА. Договір дасть можливість контрактникам отримати житло в кредит безвідсотково - 3% річних виплачуватиметься за рахунок коштів обласного бюджету. Криворізька міськрада компенсуватиме ставку також для правоохоронців, медиків, учителів, наукових або науково-педагогічних працівників.

"Ощадбанк" домовився про компенсацію відсоткової ставки з Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою ОДА, а також Криворізькою міськрадою. Компенсація надаватиметься пільговим категоріям громадян залежно від умов, узгоджених з кожною обладміністрацією або міськрадою.

"Укргазбанк" має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями.

Більше про оформлення іпотеки читайте в статті Delo.ua "Оформлення єОселі. Податки, збори та додаткові витрати: хто за що платить".