Объемы продаж жилья в Украине достигли 50% от довоенного уровня

Объемы реализации жилой недвижимости в Украине возобновились до 50% того уровня, который был до войны, но Украина продолжает оставаться одной из стран Европы с наименьшим показателем обеспечения населения жильем.

Об этом в интервью LIGA.net сообщила Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

По ее словам, такая ситуация обусловлена отсутствием эффективных ипотечных программ, в отличие от действующих в странах Европы. По последним данным, продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости составили 50% от довоенного спроса. В Украине было продано 171 тысяч квартир в течение трех кварталов 2023 года

"Потребность в жилье и квадратных метрах была недостаточной, исходя из того спроса и того количества запросов, которые были среди потенциальных потребителей. Поэтому это точно не пузырь", - сказала менеджер.

Лаевская отметила, что интерес к покупке жилья сконцентрирован среди узкого круга людей, а первичный рынок оставался недоступным для многих.

Она отметила, что на первичном рынке объемы продаж составляли примерно 30-40% от довоенного уровня, в "Интергал-Буде" – 40-50%. В финансовом эквиваленте соотношение остается схожим, но изменились приоритеты покупателей. Самой главной теперь полная готовность объекта.

Какие приоритеты украинцев

Согласно сообщению, наиболее востребованными сейчас квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию или будут готовы в течение шести месяцев.

Также произошло изменение в структуре продаж недостроев или объектов, которые находятся на начальном этапе. Из более чем 50% в довоенном периоде сейчас этот показатель составляет 11%.

Лаевская также указала, что до войны в недвижимость инвестировали главным образом состоятельные лица, представители среднего класса и бизнеса, а также спекулянты, покупавшие имущество для последующей перепродажи или аренды. Сейчас же данная группа является наименее активной на рынке. Спекулятивный спрос снизился с более чем на 40% и сейчас составляет 15-20%.

До конфликта менее 5% населения покупало жилье в новостройках. Однако программы "єОселя" и "єВідновлення" открыли рынок для новой аудитории - госслужащих, военных и граждан без собственного жилья, которая раньше не являлась целью для застройщиков, изменив спрос на рынке.

"Мы потеряли часть целевой аудитории, но получили людей, с которыми раньше не работали, потому что для них опция жилья на первичке была недоступной", - резюмировала она.

Сколько кредитов выдано по программе "єОселя"

Следует добавить, что, несмотря на такую тенденцию, рынок жилья в Украине все же понемногу оживает. Согласно данным Министерства экономики, от старта программы, начавшей свою работу в октябре 2022 года, кредиты уже получили 7400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

Только с начала 2024 года более 1000 украинских семей взяли кредиты на приобретение собственного жилья, на общую сумму 1,8 млрд. грн.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. По сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотечных кредитов увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

Напомним, что 22 февраля в Украине объединили программы "єОселя" и "єВідновлення". Теперь граждане, желающие приобрести собственное жилье в кредит через программу "єОселя", могут использовать средства из сертификата "єВідновлення" как первый взнос.

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