В Украине объединили программы "єОселя" и "єВідновлення"

22 февраля Верховная Рада одобрила закон, открывающий новые возможности для граждан приобрести собственное жилье в кредит через программу "єОселя", позволяя использовать сертификаты государственной программы "єВідновлення" как первый взнос.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что эта инициатива объединяет две ключевые программы, предоставляя украинцам, потерявшим жилье в результате войны, шанс на новое начало.

"Потеряли жилье из-за войны и получили жилищный сертификат "єВідновлення". А квартира, которую вы хотите приобрести, — дороже? Скоро вы сможете взять кредит на новый дом по программе "єОселя", а часть стоимости покрыть сертификатом "єВідновлення", - говорится в сообщении "Дії".

Расширение программы "єОселя" позволит гражданам брать ипотеку не только на квартиры, но и на частные дома или таунхаусы, направляя усилия на обеспечение достойных условий проживания для украинских семей.

Через "єОселю" можно покупать дома и таунхаусы

С 30 января 2024 года по программе "єОселя" можно покупать частные дома и таунхаусы: как подать заявку.

Вступили в силу изменения условия получения льготных ипотечных кредитов за программой "єОселя", благодаря чему заемщики уже могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы .

Отмечается, что размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад. То есть, семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв.

Программа "єОселя" заработала в октябре 2022 года. В Министерстве добавили, что с момента запуска программы "єОселя", более 7 500 украинских семей уже воспользовались возможностью взять кредит на сумму более 11,4 млрд грн для приобретения собственного жилья. Заявки на получение кредита и сертификатов по программе можно подать через портал и приложение "Дія", что делает процесс максимально доступным и удобным.