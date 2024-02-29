В Украине просели темпы жилищного строительства

В прошлом году в Украине построили меньше жилья, чем в 2022 году.

В 2023 году строительные компании ввели в эксплуатацию 89,2 тыс. квартир – это на 3,5% меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Большинство квадратных метров было построено в высотках: 52,6% – в домах с двумя и более квартирами, 47,2% жилья введено в одноквартирных домах, 0,2% – в общежитиях.

В городах было введено 57,2 тыс. квартир, в селах – 32 тысячи квартир. В прошлом году в городах было введено в эксплуатацию 4,28 млн. кв. м жилья, что на 10% ниже показателя 2022 года. В сельской местности введено на 31,6% больше жилья, чем в 2022 году – 3,1 млн. кв. м.

Какие регионы строят жилье

В пятерке лидеров по строительству жилья – Киевская область, Киев, Львовская, Винницкая, Ивано-Франковская области.

В Киеве в прошлом году было введено в эксплуатацию 1,01 млн кв. м жилья (13,7%), что на 11,6% превышает результат 2022 года.

Рост объема ввода жилья, по сравнению с 2022 годом, наблюдается в таких регионах:

Черкасской области (+78,4%, до 166,8 тыс. кв. м),

Донецкой (+52, до 5,5 тыс. кв. м),

Днепропетровской (+29,2%, до 235,1 тыс. кв. м),

Сумской (+24,7%, до 52,3 тыс. кв. м),

Тернопольской (+18,3%, до 216,6 тыс. кв. м)),

Закарпатской (+17,8%, до 364,2 тыс. кв. м),

Волынской (+15,2%, до 316,2 тыс. кв. м),

Запорожской (+12,4%, до 21,5 тыс. кв.м),

Черновицкой (+6,9%, до 235,7 тыс. кв. м) областях.

На прошлой неделе Delo.ua писало о том, что объемы реализации жилой недвижимости в Украине возобновились до 50% того уровня, который был до войны, но Украина продолжает оставаться одной из стран Европы с наименьшим показателем обеспечения населения жильем.