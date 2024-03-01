Цьогоріч для фінансування "єОселі"Кабмін виділив 1,5 млрд гривень

1 березня Кабінет міністрів України ухвалив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми "єОселя" на 2024 рік. Для фінансування програм виділено майже 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, за цією програмою цього року планується надання приблизно 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів.

Шмигаль додав, що станом на сьогоднішній день, програмою "єОселя" вже скористалися 7600 українських сімей, серед яких переважають військовослужбовці та співробітники силових структур.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, також повідомив про затвердження процедури використання державних коштів, які були віділені для ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для впровадження державної житлової політики, спрямованої на забезпечення українців житлом.

Зазначено, що дане фінансування буде спрямовано на надання іпотечних кредитів безпосередньо або через суб’єкти, що мають угоду з "Укрфінжитлом", згідно з постановою від 2 серпня 2022 року № 856, яка регламентує питання доступного іпотечного кредитування українських громадян.

Додамо, що державні Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми "єОселя", уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти.

Скільки кредитів видано за програмою "єОселя"

Слід додати, що ринок житла в Україні все ж потрохи оживає. Згідно з даними Міністерства економіки, від старту програми, яка почала свою роботу в жовтні 2022 року, кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

Лише з початку 2024 року понад 1 000 українських сімей взяли кредити на придбання власного житла, на загальну суму 1,8 млрд грн.

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Порівняно з минулим роком, обсяг видачі іпотечних кредитів збільшився майже у п’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Україні об’єднали програми "єОселя" і "єВідновлення". Тепер громадяни, які бажають придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", можуть використати кошти з сертифікату "єВідновлення" як перший внесок.

Через "єОселю" можна купувати будинки і таунхауси

Додамо, що з 30 січня 2024 року за програмою “єОселя” можна купувати приватні будинки і таунхауси.

Зазначається, що розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому. Тобто, сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв.

Програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. У Міністерстві додали, що з моменту запуску програми "єОселя", понад 7 500 українських сімей уже скористалися можливістю взяти кредит на суму понад 11,4 млрд грн для придбання власного житла. Заявки на отримання кредиту та сертифікатів за програмою можна подати через портал та застосунок "Дія", що робить процес максимально доступним і зручним.