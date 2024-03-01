В этом году для финансирования "єОселі" Кабмин выделил 1,5 млрд гривен

1 марта Кабинет министров Украины принял порядок использования средств для "Укрфинжилья" и программы "єОселя" на 2024 год. Для финансирования программ выделено около 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, по этой программе в текущем году планируется предоставление примерно 12 тысяч льготных ипотечных кредитов.

Шмыгаль добавил, что по состоянию на сегодняшний день программой "еОселя" уже воспользовались 7600 украинских семей, среди которых преобладают военнослужащие и сотрудники силовых структур.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук также сообщил об утверждении процедуры использования государственных средств, которые были выделены для ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения государственной жилищной политики, направленной на обеспечение украинцев жильем.

Отмечено, что данное финансирование будет направлено на предоставление ипотечных кредитов непосредственно или через субъекты, имеющие соглашение с "Укрфинжитльем", согласно постановлению от 2 августа 2022 г. № 856, регламентирующему вопросы доступного ипотечного кредитования украинских граждан.

Добавим, что государственные Приватбанк, Сбербанк и Укргазбанк, являющиеся лидерами по ипотечному кредитованию в рамках государственной программы "еОселя", заключили договоры с рядом областных военных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки, преимущественно на 3 процентных пункта.

Сколько кредитов выдано по программе "єОселя"

Следует добавить, что рынок жилья в Украине все же понемногу оживает. Согласно данным Министерства экономики от старта программы, которая начала свою работу в октябре 2022 года, кредиты уже получили 7 400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

Только с начала 2024 года более 1000 украинских семей взяли кредиты на приобретение собственного жилья, на общую сумму 1,8 млрд. грн.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. По сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотечных кредитов увеличился почти в пять раз, а количество сделок выросло втрое.

Напомним, что 22 февраля в Украине объединили программы "еОселя" и "еВосстановление". Теперь граждане, желающие приобрести собственное жилье в кредит через программу "еОселя", могут использовать средства из сертификата "Восстановление" как первый взнос.

Через "еОселю" можно покупать дома и таунхаусы

Добавим, что с 30 января 2024 года по программе "еОселя" можно покупать частные дома и таунхаусы.

Отмечается, что размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад. То есть, семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв.

Программа "єОселя" заработала в октябре 2022 года года. В Министерстве добавили, что с момента запуска программы "еОселя", более 7 500 украинских семей уже воспользовались возможностью взять кредит на сумму более 11,4 млрд грн для приобретения собственного жилья. Заявки на получение кредита и сертификатов по программе можно подать через портал и приложение "Дія", что делает процесс максимально доступным и удобным.