Уряд розробляє кілька пільгових програм, щоб забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, через російське вторгнення Україна зазнала значних руйнувань, схожих до тих, що були під час Другої світової війни. В результаті, питання житла стало особливо актуальним.

Наразі розглядається впровадження додаткових інструментів, таких як система оренди з правом викупу та соціальна оренда, а для реалізації цих програм вже створено державного оператора "Укрфінжитло", який отримав фінансування на статутний капітал у розмірі 50 млрд грн.

Вона нагадала, що наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

"Напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Тоді як у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%. Наша стратегічна мета за 10 років вийти на рівень 10% ВВП", - розповіла Свириденко.

Згідно з повідомленням, у цьому році уряд планує видати 12 тисяч житлових кредитів, а у 2025 році – 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн. Перевага надаватиметься новобудовам або тим об’єктам, які ще будуються, що сприятиме розвитку житлового будівництва та суміжних галузей.

Уряд вдосконалив програму "єВідновлення"

Додамо, що Фондом ліквідації наслідків збройної агресії Росії запущена програма "єВідновлення", за якою було виділено компенсації на 3 млрд гривень людям, чиє житло постраждало внаслідок війни. Крім того, було виділено 8,5 млрд гривень на будівництво магістрального водогону після підриву Каховської ГЕС.

Пізніше уряд удосконалив механізм виконання "єВідновлення", та спростив процедуру припинення права власності на знищений об'єкт. Також було поліпшено взаємодію міністерств у сфері обміну інформацією і встановлено чіткий алгоритм оскарження дій спеціальних комісій, які нараховують суму компенсації.

Окрім цього, з 27 листопада послуга доступна для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.

Додамо, що з 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на підконтрольній території України, а також – онлайн на порталі "Дія". Раніше послугу можна було отримати лише через застосунок на смартфонах.