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Недвижимость
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Правительство разрабатывает несколько льготных программ, чтобы обеспечить украинцев доступным жильем

Правительство разрабатывает несколько льготных программ, чтобы обеспечить украинцев доступным жильем
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба Минэкономики

Для обеспечения украинцев доступным жильем правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, из-за российского вторжения Украина испытала значительные разрушения, похожие на те, которые были во время Второй мировой войны. В результате, вопрос жилья стал особенно актуален.

В настоящее время рассматривается внедрение дополнительных инструментов, таких как система аренды с правом выкупа и социальная аренда, а для реализации этих программ уже создан государственный оператор "Укрфинжилье", получивший финансирование на уставный капитал в размере 50 млрд грн.

Она напомнила, что сейчас в Украине действуют две программы: "еВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки "еОселя". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

"Накануне полномасштабного российского вторжения ипотечные ссуды в Украине составляли менее 1% ВВП. Тогда как в странах Еврозоны этот показатель в среднем равен 40%. Наша стратегическая цель за 10 лет выйти на уровень 10% ВВП", - рассказала Свириденко.

Согласно сообщению, в этом году правительство планирует выдать 12 тысяч жилищных кредитов, а в 2025 году – 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд. грн. Предпочтение будет отдаваться новостройкам или тем строящимся объектам, что будет способствовать развитию жилищного строительства и смежных отраслей.

Правительство усовершенствовало программу "еВідновлення"

Добавим, что Фондом ликвидации последствий вооруженной агрессии России запущена программа "еВідновлення", по которой были выделены компенсации на 3 млрд гривен людям, чье жилье пострадало в результате войны. Кроме того, было выделено 8,5 млрд. гривен на строительство магистрального водопровода после подрыва Каховской ГЭС.

Позднее правительство усовершенствовало механизм выполнения "еВідновлення", и упростило процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект. Также было улучшено взаимодействие министерств в сфере обмена информацией и установлен четкий алгоритм обжалования действий специальных комиссий, насчитывающих сумму компенсации.

Кроме этого, с 27 ноября услуга доступна для совладельцев разрушенного жилья, в то время как ранее компенсацию могли получить только единоличные собственники.

Добавим, что с 11 декабря подать  заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Ранее услугу можно получить только через приложение на смартфонах.

Автор:
Татьяна Гойденко