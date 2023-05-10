В Украине стартовала программа госпомощи на восстановление поврежденного жилья: как получить компенсацию

С 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб.

"В рамках єВідновлення сконцентрируемся на восстановлении жилых домов, которые имеют незначительные повреждения. Для того чтобы это можно было быстрее, услугу єВідновлення максимально цифровизировали и упростили для граждан. Подать заявку на помощь можно в Дії в несколько кликов и уже в течение месяца специальная комиссия должна принять решение о предоставлении такой помощи", - отмечают в Мининфраструктуре.

Там призвали органы местного самоуправления не затягивать создание таких комиссий и как можно быстрее подключиться к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества и вносить соответствующую информацию.

Кто сможет воспользоваться услугой?

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий



людям с инвалидностью в результате войны

ветеранам войны

членам семей погибших военных

мобилизованным

многодетным семьям

людям с инвалидностью I и II группы

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям,

приемным родителям и патронатным воспитателям

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

"Граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь. Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России", – подчеркивают в Мининфраструктуры.

Как получить компенсацию?

Сначала следует подать уведомление о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении ДІя, а также впоследствии через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты.

Далее нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к услуге подключены следующие банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе.

После этого следует подать заявление на компенсацию в Дії.

После подачи заявки специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Расчет суммы помощи будет производиться на основе принятого Правительством чек-листа. Он, как и сам порядок предоставления помощи, доступен по ссылке .

Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи.

После этого гражданин, подавшие заявление на компенсацию, получат подтверждение и средства на специализированную карту єВідновлення.

Как использовать помощь?

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал Дія.

Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Кроме того, в ближайших планах ведомства – запуск механизма компенсаций за разрушенное жилье, предусмотренный законом №2923. Ожидается, что уже к концу этого года тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада освободила от налога на недвижимость владельцев имущества, пострадавшего в результате боевых действий.