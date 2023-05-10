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В Украине стартовала программа госпомощи на восстановление поврежденного жилья: как получить компенсацию
С 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
По данным областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб.
"В рамках єВідновлення сконцентрируемся на восстановлении жилых домов, которые имеют незначительные повреждения. Для того чтобы это можно было быстрее, услугу єВідновлення максимально цифровизировали и упростили для граждан. Подать заявку на помощь можно в Дії в несколько кликов и уже в течение месяца специальная комиссия должна принять решение о предоставлении такой помощи", - отмечают в Мининфраструктуре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там призвали органы местного самоуправления не затягивать создание таких комиссий и как можно быстрее подключиться к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества и вносить соответствующую информацию.
Кто сможет воспользоваться услугой?
Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.
Приоритет будет предоставляться:
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участникам боевых действий
- людям с инвалидностью в результате войны
- ветеранам войны
- членам семей погибших военных
- мобилизованным
- многодетным семьям
- людям с инвалидностью I и II группы
- родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
- опекунам/попечителям,
- приемным родителям и патронатным воспитателям
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
"Граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь. Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России", – подчеркивают в Мининфраструктуры.
Как получить компенсацию?
Сначала следует подать уведомление о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении ДІя, а также впоследствии через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты.
Далее нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к услуге подключены следующие банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе.
После этого следует подать заявление на компенсацию в Дії.
После подачи заявки специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.
Расчет суммы помощи будет производиться на основе принятого Правительством чек-листа. Он, как и сам порядок предоставления помощи, доступен по ссылке .
Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи.
После этого гражданин, подавшие заявление на компенсацию, получат подтверждение и средства на специализированную карту єВідновлення.
Как использовать помощь?
Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.
Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал Дія.
Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.
Кроме того, в ближайших планах ведомства – запуск механизма компенсаций за разрушенное жилье, предусмотренный законом №2923. Ожидается, что уже к концу этого года тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада освободила от налога на недвижимость владельцев имущества, пострадавшего в результате боевых действий.